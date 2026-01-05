На Душко Тошиќ наводно му пропадна бизнисот во Белград

Поранешниот фудбалер и поранешен сопруг на пејачката Јелена Карлеуша, Душко Тошиќ, се чини дека решил целосно да го напушти угостителстото.

Се шпекулира дека Тошиќ сфатил дека овој бизнис не е за него и дека му одзема многу време, па, како што е наведено, решил да се повлече од него.

На Инстаграм страницата на ресторанот што го водеше Душко Тошиќ се појави соопштение дека имаат нов сопственик.

– Со новиот сопственик доаѓа нова енергија и нова визија, но со истата традиција на ресторанот. Врвна италијанска кујна, елегантен амбиент со одлична музика – се вели во новото соопштение на ресторанот.

Патем, Душко Тошиќ повеќе не ја следи Инстаграм страницата на споменатиот објект, ниту пак тие го следат него.

фото:Instagram printscreen/duskotosic