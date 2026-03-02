На Дарко Лазиќ му преседна одморот: Патничката драма заврши, ама последиците останаа

Дарко Лазиќ и неговата сопруга Катарина Лазиќ најпосле пристигнаа во Белград по вистинска патничка драма што ги снајде за време на враќањето од одмор.

Нивното патување траеше повеќе од половина ден и вклучуваше долг лет од Малдивите до Истанбул, кој траеше околу 11 часа, а потоа застанување и понатамошен лет до Србија.

– Едвај стигнавме. Но, нашиот багаж не стигна. Ќе дојде некогаш, можеби никогаш. Убаво кружевме, го обиколувавме целиот свет. Знаете инаку како ќе отидев во Сингапур да не се случеше ова. Има нешто убаво во нешто лошо – рече Дарко.

Тој исто така откри дека до последен момент не знаеле дали ќе можат да се качат.

– Едвај стигнавме. Утрово имавме лет од Сингапур, секако патниците на нивната компанија имаа приоритет, бидејќи одевме преку Емирати, а тоа беше ако имаше место во авионот – ќе одевме, ако не, ќе требаше да чекаме други. Ми се смачи одморот. Кога видов дека се вжешти, не се чувствував добро два дена. Ова е само почеток, колку што можам да видам. Не се пишува добро на никого – заклучи тој.

Да потсетиме, Дарко Лазиќ и Катарина патуваа на Малдивите со нивната ќерка за да уживаат во одмор далеку од секојдневните обврски и деловните обврски. Сепак, идиличното патување набрзо се претвори во комплицирана ситуација.

фото:Instagram printscreen/ darkolazicofficial