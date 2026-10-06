На 16, 17 и 18 октомври: „Вино Фест“ во Македонско село

Под мотото: „Вкуси ја Македонија во чаша“, на 16, 17 и 18 октомври во етно комплексот „Македонско село“ ќе се одржи винскиот фестивал „Вино фест 2026“.

Оваа есен, во уникатниот амбиент на комплексот „Македонско село”, во подножјето на Водно, ве очекуваат три дена исполнети со вино, музика, традиција и македонски вкусови.

На 16, 17 и 18 октомври, „Македонско село“ ќе биде место на средба на љубителите на доброто вино, домашните производи, традиционалната гастрономија и македонската култура.

Посетителите ќе имаат можност да дегустираат вина од повеќе македонски винарии, да се запознаат со нивните приказни и производи, да уживаат во традиционални специјалитети и домашни производи, како и во богата музичка и забавна програма која ќе ја изведуваат исклучиво познати македонски ѕвезди, групи, артисти и ДЈ-и.

Фестивалот е замислен како вистинско есенско доживување за сите генерации ,спој на винската култура, македонската музика, автентичните вкусови, семејната забава и неповторливиот амбиент на „Македонско село“.

Три дена за дружење. Три дена за откривање нови вкусови. Три дена музика и добра атмосфера. Три дена посветени на Македонија и нејзината традиција.

На 16, 17 и 18 октомври во етно комплексот Македонско село – Скопје, на падините на средно Водно Ве очекуваме заедно да ја вкусиме Македонија во чаша, во чинија, низ музиката и традицијата.