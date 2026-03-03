„Може да ми биде татко, но не ми е“: Водителката се налути кога ја прашаа колку е постар нејзиниот сопруг

Сопругата на водителот Огњен Амиџиќ, Мина Наумовиќ, ја откри големата желба на нејзиниот сопруг, да биде гостинка во неговата емисија. Како одговор на прашањата од нејзините следбеници, таа откри дали би била гостинка во емисијата на Амиџиќ.

– Дали би сакале уште деца? И дали се враќате на телевизија? – беше првото прашање.

– Јас би застанала тука. Мислам дека Перун ќе ме замени, ужива кога рефлекторите се вперени во него – одговори Мина.

– Кога ќе бидеш гостинка во „Амиџи шоу“? – беше следното прашање.

– Колку ти плати Огњен за да го прашаш ова? Тоа е негова мисија веќе три години. Нема да се случи – рече сопругата на Огњен. Сепак, тоа не беше единственото прашање за шоуто на нејзиниот сопруг, со оглед на тоа што Мина работеше во „Амиџи шоу“ пред да се породи.

– Зошто не се вратиш во емисијата на Амиџиќ? – беше прашањето, на кое Мина одговори:

– Затоа што сум одвлекување на вниманието на Огњен и тој не може да се фокусира на својата работа.

Да потсетиме дека претходно српската ТВ водителка Мина Наумовиќ сподели фотографија од Огњен Амиџиќ со торта и свеќи на Инстаграм и одговори на прашањето на еден следбеник за тоа колку е постар водителот од неа.

– Колку години е Огњен постар од тебе и каква е твојата врска со Даниела, неговата поранешна сопруга – јавноста беше заинтересирана, но таа напиша само едно:

– Може да ми биде татко, но не ми е – напиша Мина, додека немаше коментар за Даниела.

