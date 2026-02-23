Милица Тодоровиќ бесна на лагите: „Ве оставив еден месец, сега ќе ве тужам“

Пејачката Милица Тодоровиќ се најде во центарот на скандал кога непозната компанија го искористи нејзиниот лик за продажба на сомнителни производи за слабеење.

Бесна поради лагите што се шират и фактот дека некој заработува пари на нејзино име, пејачката потоа даде итна изјава и јасно стави до знаење дека ќе бара правда на суд.

-Различни компании што се занимаваат со, немам поим што, „за слабеење“, го користат мојот лик за рекламирање на некој производ. Ве пуштив еден месец, а сега ќе те тужам. Срам да ви е – реагираше Милица.

Јавните личности се сè повеќе мета на сајбер криминалците. Милица Тодоровиќ, Марија Шерифовиќ и Снежана Ѓуришиќ се само дел од оние што беа мета на измамници кај соседите.

фото:Instagram printscreen/ milicatodorovicofficial