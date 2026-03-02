Миа Борисављевиќ со ќерката итно примена во болница

Пејачката Миа Борисављевиќ, со нејзината помлада ќерка Теа, беа задржани на Институтот за мајки и дете во Белград пред три дена.

Таа објави видео од болничката соба на кое се гледа малата Теа во креветче со интравенска инфузија и завој.

„Ви благодариме на сите лекари и медицински сестри во Институтот за мајки и деца! Бевме примени во саботата и што е можно поскоро, на Теа ѝ беше дадена соодветна терапија. Бевме задржани три дена на болничко лекување, Теа сега е целосно здрава! Браво за нашите лекари. Ви посакувам сите да бидете добро и да се сакате и да се грижите едни за други“, рече Миа.

Откако потврди дека девојчето сега е добро, пејачката објави и многу емотивна фотографија на која ја држи раката на својата ќерка на болничкиот кревет.

„Кога ти е тешко, твојата мајка страда со тебе. Таа е подготвена да даде сè што има за тебе. Сака да ти ги скрати сите патишта, се насмевна тажно, ти врати на лицето. Сите доблести што ги имаш, твојата мајка ти ги даде, кога ќе пораснеш за да можеш да им ги дадеш на другите“, ѝ рекла Миа на својата ќерка.

фото: Instagram printskreen/miaborisavljevic