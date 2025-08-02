Мештаните на Тител открија како Цеца се однесува кога оди во посета на синот и снаата

Жителите на Тител велат дека вилата Родиќ, каде што живеат Вељко Ражнатовиќ и неговата сопруга Богдана, е главната атракција, а Цеца често ги посетува.

Уште од мал, Вељко Ражнатовиќ е под лупа на јавноста како син на музичката ѕвезда Светлана Цеца Ражнатовиќ, а сега и како успешен боксер. Свадбата со Богдана Родиќ и преселбата во Тител, како и раѓањето на секој од синовите, беше медиумски покриена.

Соседите открија колку Цеца всушност го посетува Тител.

– Цеца сега доаѓа како сите ние што шетаме, во тренерки и без шминка. Изгледа прекрасно, да ви кажам, нема што да се каже за неа дека е поубава од на телевизија, зрачи исто дури и без шминка. Не можете да ги видите годините на неа. Таа поминува, не шета низ селото, но ја гледаме како седи во дворот со пријатели, се смее, си игра со најмалите. Ја видов еднаш на трамболина, што повеќе да ви кажам. Вељко учтиво одговора, разговараме со Богдана.

– Цеца обично влегува во дворот со автомобил, но ние ја гледаме. Доаѓа во сосема опуштена верзија, тренерка или фармерки, бела маица. Не е ни чудо што е успешна и популарна затоа што е жена која знае како да се справи со луѓето. Просто плени и не е вознесена. Дојде тука да ги посети синот и снаата како што би направила секоја друга мајка – изјави соседка за Блиц.рс

фото:instagram printscreen/Youtube/ veljkoraznatovicfan10/cecaraznatovic