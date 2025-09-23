Мажите му забележуваат на Кеба, а тој се смета за нормален: „Морам да имам средени нокти, веѓи и да ги тргнам влакната од ушите“

Фолк пејачот Драган Којиќ Кеба ќе одржи голем солистички концерт во салата МТС во Белград на 16 октомври оваа година, каде што ќе собере верна публика, како и бројни пријатели со кои ќе ја дели сцената.

По тој повод, Кеба денес одржа конференција и собир за медиумите во просториите на салата, каде што за помалку од еден месец ќе ги отпее заедно со публиката своите најголеми хитови.

Меѓу првите прашања за Кеба од новинарите беше поврзано со тоа дали ќе има огледало на сцената на концертот, без кое тој вообичаено не оди никаде.

– Значајно прашање, но излишно (смеа) – рече Кеба, а потоа додаде:

– Како и во „Гранд Ѕвезди“, огледалото е секогаш таму. Може многу да каже, не само дали сме убави, туку и да наслика слика за душата. Секогаш кога ќе се погледнам себеси, знам дали ми недостасува нешто. Огледалото е сила која е тесно поврзана со сè. Тие се секогаш околу нас, зад нас, на улица, во нашите очи, сè се пренесува преку нашите души до нашите очи.

По приказната за огледалото, се појави темата за грижата кај мажите, а многумина веруваат дека Кеба е еден од најкомпетентните да зборува за тоа.

– Сите велат дека сега изгледам подобро отколку кога ја започнав кариерата. Секогаш ми беше важно да се чувствувам добро, да не следам слепо трендови, туку доза на класика и дека нешто ми стои добро – рече Кеба во врска со неговиот начин на облекување.

Пејачот исто така призна дека многу мажи му забележуваат што отворено зборува за естетски корекции, третмани и други методи на подмладување и разубавување, што тој го смета за апсолутно нормално во 21 век.

– Па, нормално е да имате маникир на ноктите, да ги скратите веѓите, да ги отстраните влакната од ушите, мислам дека тоа се нормални работи. Тоа е мое задоволство – призна Кеба, а потоа додаде:

– Човечкото тело е растение кое мора да се негува. Тој бара вода, храна, грижа… дали сакаме другите да се грижат за нас? Ние сакаме. Па зошто да не се грижите за себе, кажа Кеба.

