Маца – Дискреција е без конкуренција, по работен стаж во „ноќна смена“: „Додека ве има вас, ќе ме има и мене“!

Со години, една од најконтроверзните жени на регионалната јавна сцена води контроверзен, но многу профитабилен бизнис. Една од најпознатите старлети не престанува да изненадува, а оваа година ги изненади сите со својата преписка со еден корисник.

Маца Дискреција, чие вистинско име е Сенада Нуркиќ, успеа да направи кариера во област која многумина не би ја споменале гласно. Ова лето, старлетата имаше посебна причина за славење – одбележа пет години работа на светски позната платформа за екскплицитни содржини (страница за возрасни), каде што, како што признава, пронашла финансиска независност и лојална публика.

Иако многумина не би ја споменале нејзината работа гласно, таа успешно гради кариера во индустријата за возрасни во последните пет години, на платформа каде што ноќните смени се добро платени, а работните перформанси се мери со кликови и следбеници.

Сè започна со едноставен комплимент што го доби од еден корисник: „Досега ја имаш најсилната Онли. Навистина имаш стил за тоа“, напишал нејзиниот следбеник, не криејќи го својот ентузијазам, а потоа старлетата муодговори: „Ви благодарам многу. Ќе наполнам пет години работа на 2. јуни.“

Потоа старлетата откри дека коментарите и поддршката на нејзините следбеници ја држеле цело време: „Ви благодарам, луѓе. Вашите коментари таму ми се многу важни. Затоа траам пет години. Ќе славиме заедно на одмор“, им порача летоска Дискреција.

Сенада Нуркиќ, позната на јавноста од нејзиното учество во неколку реални шоуа, пред извесен број години одлучи да се повлече од медиумската бучава и да го најде својот пат надвор од телевизиските камери. Тогаш го откри светот на дигиталните платформи и почна да ги продава своите интимни фотографии и снимки, шокирајќи ја јавноста по којзнае кој пат!

Денес, Маца Дискреција има пет години „работно искуство“ во индустрија каде што преживуваат само најупорните. „Додека ве има вас – ќе ме има и мене“, им рече таа на своите обожаватели во тоа време.

Фото: Инстаграм/macadiskrecija