Маја Маринковиќ добила сепса: „Сè тргна наопаку!“

Натпреварувачката во ријалити шоу Маја Маринковиќ е итно оперирана бидејќи истекување на силикон во задникот предизвикало сепса. Како што дознава Информер, Маринковиќ добила сепса по падот на „Елита“, што била главната причина за итноста на нејзината операција.

Како што дознавме од нејзиниот татко, Радомир Маринковиќ Таки, таа сега се чувствува добро и се очекува наскоро да се врати во реалното шоу, но здравствениот проблем што го имаше можеше да има фатален исход.

– Маја падна во реалното шоу и тогаш сè тргна наопаку! Силиконот ѝ се помести, почна да протекува… Слушнав дека можела да умре додека го ваделе вештачкиот материјал од нејзиниот задник, бидејќи добила сепса. Операцијата траела два и пол часа, била интензивна, но сега е добро – вели Таки, додавајќи дека не ја видел ќерка си, но сите го уверуваат дека нејзината состојба сега е стабилна.

– Не сум имал никаков контакт со Маја, бидејќи тоа е забрането. Никој од нејзиното семејство не смее да ја види. Кога ќе се опорави, ќе ја вратат во реалното шоу. Би сакал да ја видам дури и на неколку минути, но нема да дозволат. Со неа се луѓе од продукцијата, кои ми кажаа дека сега е добро.

Маја Маринковиќ веќе потрошила повеќе од 30.000 евра за својот изглед. Нејзиниот татко, Таки Маринковиќ, рекол дека таа можела да ги искористи тие пари за да плати аконтација за убав стан.

Foto: print screen/Instagram/majaamarinkovic