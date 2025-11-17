Лидија Вукиќевиќ заврши во болница: Актерката ги загрижи обожавателите

Актерката Лидија Вукиќевиќ е една од многуте кои подлегнаа на вирусите и сезоната на грип.

Таа заврши во медицинска установа поради својата болест, што предизвика доста загриженост кај сите нејзини обожаватели.

Таа објави слика од чекалната и рече дека „сезоната на вируси не ја прескокнала ни неа“.

– Вирус – напиша таа, седејќи во чекалната кај докторот на сосема опуштен начин.

Да потсетиме, Лидија Вукиќевиќ неодамна ја исполни улогата на баба – нејзиниот постар син Андреј Мркела и неговата сопруга добија ќерка, а актерката сигурно не ја криеше радоста за новото бебе.

– Бог ми даде сè во животот што сакам и сум благодарна за тоа. Јас сум навистина среќна жена, имам деца, кучиња, мачиња, а сега и ќерката на Андреј, мојата внука. Имам сè и љубов и сум среќна и задоволна жена – нагласи таа потоа за 24sedam.

Foto: Printscreen/Instagram/vukiceviclidija