Лидија Вукиќевиќ во ултра кратко здолниште: Актерката ги водушеви следбениците

Актерката Лидија Вукиќевиќ го замрзна времето кога станува збор за нејзините години, а во своите 60-ти години изгледа подобро од кога било.

Таа е свесна и за својот изглед, па затоа често објавува провокативни фотографии со кои ги воодушевува нејзините следбеници.

Лидија сподели објава на која седи во канцелариска фотелја, облечена во провокативен стил.

Носеше ултра кратко црно здолниште кое ги истакнуваше нејзините витки нозе, но тоа беше само почеток.

Таа носеше црно сако кое беше целосно раскопчано, а под него, нејзината бујна биста блескаше во провокативен црно-бел градник од тантела.

Лидија гордо ги снимаше своите атрибути од различни агли, снимајќи снимки од нејзиното деколте и извајаната фигура.

Актерката откри дека целосно го елиминирала месото од исхраната, како и слатките.

– Со години не јадам месо, и така ги избегнувам лошите масти. Наместо тоа, сакам риба и претежно јадам зеленчук и овошје. Не сакам слатки и целосно ги избегнувам. Долго време не консумирам глутен, а кога ми направија крвна слика, лекарите потврдија дека тоа е одлична одлука. Пијам многу течности, а во животот сум пиела максимум пет литри газирани пијалоци. Обично пијам вода и лимонада или цеден портокал. Никогаш не сум пиела алкохол. Не ми се допаѓа мирисот. Алкохолот го уништува телото, но и нашиот изглед – рече таа во една прилика.

Некои можеби ќе речат дека тоа не е добро, но јас често го прескокнувам појадокот. Понекогаш јадам семе од чиа и овошје. Мојот следен оброк е околу 16 или 17 часот, а ретко вечерам. Навикната сум да јадам малку – штом ќе јадам повеќе, не се чувствувам добро – призна актерката за домашните медиуми во тоа време.

