Легендата на македонската рок сцена: 8 години без Симеон Иванов-Канго

Симеон Иванов – Канго (познат и само како Канго) е роден на 2 ноември 1951 година во Кочани. Тој беше познат македонски рок – музичар и гитарист, поет, сликар и основач на културното движење „Мактеон“ кое го промовирал македонскиот народ, култура, јазик, а особено античко-македонското наследство на денешниот македонски народ. Канго бил познат по својот необичен стил налик на легендарниот гитарист Џими Хендрикс.

Симеон Иванов во родниот град го завршил основното и средното образование. Дипломирал на правниот факултет во Скопје. Бил оженет и татко на три деца.

Канго почнал да се занимава со рок-музиката во раната младост, а во 2005 година го прославил 40-годишниот јубилеј со концерт во Домот на АРМ во Скопје. Во неговата долга музичка кариера, свирел заедно со скоро сите музичари од неговиот град и пошироката околина. Канго бил гитарист, текстописец, аранжер, композитор и продуцент на неговата истоимена група, која работела во формацијата: гитара/вокал, бас гитара и тапани. Исто така, над 20 години, Канго бил сопственик на училиште за рок-музика каде го предавал своето искуство на помладите генерации.

Има издадено седум музички албуми: „Воскреснување“ (1991), „Вознесување“ (1994), „Реинкарнација“ (1995) – албум со преработки на песни на легендарниот гитарист Џими Хендрикс, „Вдахновение“ (1996), „Проповеди“ (1997), „Проповеди“ (1998) – компилација на најдобрите песни на Канго по повод 35-годишнината од неговата кариера, и „Откровение“ (2007). Покрај многуте концерти во Македонија, Канго настапил на Заечарската гитаријада во 1994 и 2001 година, а има одржано концерти во Нови Сад и во Белград (2004), како и во Виена (2004).

Канго е автор на четири збирки поезија:

„Воскреснување“ (1988),

„Вознесување“ (1989),

„Вдахновение“ (1990),

Поемата „Распетие“ (1997).

Со своето движење „Мактеон“, Канго организирал повеќе македонски космополитски средби, како и чествувања по повод раѓањето на Александар Македонски на наоѓалиштето Горно Гратче, на планината Осогово, во близината на Кочани.

Facebook/Simeon Kango Ivanov