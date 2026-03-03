Кумот на Зорица Брунцлик со лоши вести за нејзината состојба: „Многу е сериозно, не го заслужи тоа“

Пејачот Хасан Дудиќ зборуваше за здравствената состојба на Зорица Брунцлик, која веќе некое време привлекува медиумско внимание.

Многу колеги се загрижени за Зорица, а меѓу нив беше и Хасан, кој откри дали слушнал од нејзиниот сопруг Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиша.

– Ние сме кумови, Зорица го венчаше мојот брат Шабан. Не го барав Кемиш, зошто да го замара човекот, на мака е. Слушам од пријатели и семејство, како е и што е. Плачев најмалку десет пати, постојано се молам сè да биде во ред. Па, би дал литар крв само за да оздрави Зорица. Тоа е многу сериозна работа… Таа не го заслужуваше тоа, не повреди никого, има душа како море – вели Хасан Дудиќ и додава:

– Се бореше со своите деца, никогаш никого не направи несреќен и сега кога треба да ужива со своите деца, ова ѝ се случи… Му се молам на Бога за неа, како и за моите деца.

Дудиќ истакнува дека многу ги почитува Зорица и Кемиш и дека бил шокиран од однесувањето на Драгољуб Деспиќ Десингерица во „Пинк ѕвезди“.

– Го ставија овој дегенерик Десингерица, тој само повторува „чао, чао“… Тој мене лично не ме загрижува, може да ми биде син. Но, таквото однесување кон виртуози како Кемиш и Босанац е неприфатливо. Организаторите го сакаат поради гледаноста и помладата публика, но навредувањето на такви луѓе кои имаат сериозна кариера е неприфатливо – заклучува Хасан.

Водителката на музичкиот натпревар „Пинк ѕвезди“, Ангела Ашанин, зборуваше за Зорица Брунцлик.

Како што истакна, не слушнала директно од Зорица Брунцлик, туку го прашала Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш за нејзината состојба.

– Не стапив во контакт со неа бидејќи нема телефон ниту социјална мрежа, му пишав на Кемиш. Не прашав, туку испратив пораки за поддршка и брзо закрепнување – откри Анџела.

Таа истакна дека Зорица ѝ била огромна поддршка од самиот почеток на нејзината кариера.

– Зорица ми е исклучително драга. Ова е жена која ме фали од самиот почеток и ми е грижа за нејзината благосостојба, пред сè на лично ниво. Зорица Брунцлик е апсолутна легенда – искрено заклучи Ашанин.

