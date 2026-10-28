Кучето го „гризе“ воздухот како да фаќа невидливи муви? Ова необично однесување понекогаш бара внимание

Кучето одеднаш ја крева главата, се загледува во празниот простор и неколку пати ги затвора вилиците со брзо движење – како да се обидува да фати нешто што никој друг не може да го види. За сопственикот, ова може да изгледа смешно или безопасно, особено ако кучето веднаш се врати на своето вообичаено однесување. Сепак, кога овие епизоди се повторуваат, во ветеринарната литература ова однесување се нарекува „ловење муви“ (fly biting) – обид да се фатат муви кои всушност не се таму. Бидејќи не постои една единствена основна причина, самото набљудување на кучето не е доволно за да се донесе сигурен заклучок. Понекогаш, проблемот бара ветеринарен преглед, особено ако ова „штракање“ со вилиците е придружено со други необични симптоми.

Не секое „фаќање воздух“ е исто

Кучињата можат да ги затвораат вилиците во празен простор за време на игра или кога се возбудени; слично движење може да послужи и како предупредување, со кое кучето става до знаење дека му е потребен повеќе простор. „Ловењето муви“ е нешто друго – изгледа како кучето да следи некој невидлив предмет, ја крева главата или вратот, а потоа постојано ги затвора вилиците.

Ваквите епизоди можат да имаат медицинска или бихејвиорална основа. Можните причини вклучуваат фокални епилептични напади, дигестивни проблеми, компулсивно однесување, стрес и анксиозност.

Поврзаноста со желудникот ги изненади истражувачите

Во една мала студија спроведена од Универзитетот во Монтреал, биле набљудувани седум кучиња кои имале вакви епизоди. При прегледите кај нив биле откриени проблеми поврзани со дигестивниот систем, вклучувајќи воспалителни промени во желудникот или цревата, гастроезофагеален рефлукс и забавено празнење на желудникот. Кај три кучиња, епизодите се јавувале почесто по оброците, додека кај четири кучиња тие престанале во текот на првите 30 дена по третманот на основниот проблем.

Затоа, авторите заклучиле дека гастроинтестиналната непријатност би можела да биде една од причините, но ваква мала студија не докажува дека желудникот е објаснувањето во секој случај.

Понекогаш причината може да биде невролошка

Повтореното „ловење невидливи муви“ се поврзува и со фокални епилептични напади. За разлика од генерализираниот напад, овде не мора да дојде до паѓање, губење на свеста или грчење на целото тело, а кучето понекогаш останува свесно за својата околина за време на епизодата.

Сепак, истото однесување не значи автоматски дека станува збор за епилептичен напад. Истражувањата покажуваат дека зад тоа може да стојат различни причини, па затоа ветеринарот ја проценува целокупната клиничка слика и другите симптоми.

Кога е оправдано да се побара преглед

Доколку однесувањето се повторува, станува почесто или се појавува ненадејно, препорачливо е сопственикот да ја сними епизодата со телефон и да му го покаже видеото на ветеринарот. Посебно внимание треба да се посвети на случаите кога кучето претерано голта, ги лиже усните, му тече плунка, повраќа, делува дезориентирано, вкочането гледа во една точка или покажува знаци на болка.

Според тоа, повременото „штракање“ со вилиците не мора нужно да укажува на болест. Сепак, куче кое постојано „лови“ нешто што не постои, заслужува подетален преглед, бидејќи зад истото необично движење може да се кријат сосема различни причини.

фото:Freepik

извор;popara.mk