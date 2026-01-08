Крсте Роџевски ја оживува магијата на ортодоксните химни вo – „Orthodoxia Kai Thanatos“

По речиси една деценија патувања, истражувања и длабоко нурнување во звучниот и наративниот свет на ортодоксните химни, Крсте Роџевски го објави својот нов албум, насловен Orthodoxia Kai Thanatos. Овој проект нуди искрена и лична интерпретација на духовното наследство на Истокот, комбинирајќи музика, психоанализа и антрополошки увид во христијанската ортодоксна традиција.

Албумот е резултат на долгогодишно слушање и впивање на мелодиите што одекнуваат во некои од најсветите места на Југоисточна Европа, Блискиот Исток и Североисточна Африка. Наместо академски или теолошки пристап, Роџевски нуди интимна, човечка перспектива, која ја истражува христијанската ортодоксна концепција на утеха и смрт, како и нијансите на пеењето, раскажувањето и изразувањето во овие заедници.

Проектот е сниман во едно единствено снимање, при што Роџевски интерпретира химни на седум јазици: македонски, арамејски, арапски, коптски (древноегипетски), старогрчки, старословенски и гиз (староетиопски). Ова не е теолошки или академски албум, туку личен експеримент за тоа како обичниот човек доживува и интерпретира овие зборови и мелодии. Албумот нуди можност за унификација и потсетува на заедничката основа што ја споделуваме низ вековите, давајќи краток простор во кој сегашната фрагментација и конфликт може да се остави настрана, барем на моменти.

Orthodoxia (траки 1-13) ги носи вокалите на Крсте Роџевски, додека Thanatos (траки 14-26) комбинира вокали со електронска обработка од светски познати уметници како Fennesz, Bill Laswell, Ikue Mori, Kevin Drumm, Thomas Fehlmann и Jos Smolders. Дел од снимките се реализирани во Виена, Њујорк, Чикаго, Берлин и Тилбург, а мастерингот е изведен во EARLabs Studio, Тилбург, Холандија.

Албумот е аранжиран и продуциран од Крсте Роџевски, а дизајнот на визуелниот дел е дело на Јана Ацевска. Orthodoxia Kai Thanatos е издаден од Port Of Entry 3901 Records на 26 декември 2025 година. Албумот е достапен за слушање и купување на платформата Bandcamp.

Со овој проект, Роџевски уште еднаш потврдува дека неговата музика не познава жанровски или географски граници – таа е истовремено древна и современа, тивка и моќна, длабоко лична и универзална.