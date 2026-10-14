Коки Јанков во „Ништо лично“: Со „Виолиона и гитара“ од штипските кафеани, преку скопските кафулиња и клубови, VIA Македонија до вечноста

Има песни што се големи хитови, песни што одбележуваат една епоха, но има и такви што стануваат дел од колективното сеќавање на една земја. Таква е „Виолина и гитара“, песната со која во 1996 година двајцата штипјани Никола Јанков – Коки и Душан Љубисављевиќ – Дуле триумфираа на „Макфест“ и започнаа приказна што ќе ги одбележи македонската естрада и ноќниот живот во деведесеттите.

Но приказната за Коки не почнува со фестивалската победа, ниту завршува со неа. Таа почнува многу порано, во Штип, со детската љубов кон музиката, со виолината што ќе стане негов заштитен знак, со пријателството што прерасна во едно од најпознатите македонски музички партнерства и со годините во кои две момчиња од родниот град успеаја да станат имиња без кои тешко може да се замисли музичката слика на тоа време.

Детството во Штип – градот во кој почнала приказната

Никола Јанков, во јавноста познат како Коки, е музичар чија кариера е тесно поврзана со Штип – градот во кој растел, се оформувал како човек и музичар и во кој ги направил првите чекори кон професионалната сцена.

Штип во деведесеттите имал свој препознатлив младешки и музички живот. Кафулињата, локалите, дружењата и свирките во живо биле места каде што се создавале пријателства, се откривале таленти и се раѓале идеи за идни музички соработки. Токму во таква средина Коки ја градел својата музичка приказна, далеку од големите сцени и медиумското внимание што подоцна ќе го следи.

За него, музиката не била само можност за забава или професија што би можела да донесе популарност. Таа постепено станувала начин на изразување, простор во кој можел да го покаже својот темперамент и талент.

Кога се зборува за Коки, неизбежно е да се спомене и неговата поврзаност со родниот град. Штип не бил само местото од кое тргнал, туку и средината во која се формирала приказната што подоцна ќе ја слуша цела Македонија. Не случајно првата голема фестивалска победа дошла токму таму, пред публика и на сцена со кои бил поврзан уште од детството.

Зошто виолина, а не гитара или некој друг инструмент?

Еден од најпрепознатливите делови од музичкиот идентитет на Коки е виолината. Во време кога многу млади музичари се определувале за гитара, клавијатури или тапани, тој избрал инструмент што бара трпение, дисциплина, часови вежбање и посебно чувство за мелодија.

Виолината не е инструмент на кој човек лесно може да се потпре само на ентузијазмот. За да звучи уверливо, потребни се сериозна работа, прецизност и развивање на слухот. Но токму во тоа лежи нејзината привлечност: со неколку музички фрази може да ја пренесе и радоста, и тагата, и носталгијата, и онаа емоција што публиката ја препознава уште пред да го чуе првиот стих.

Кај Коки, виолината со текот на времето станала многу повеќе од музички инструмент. Таа се претворила во негов личен знак, во звук по кој публиката можела да го препознае и во важен дел од имиџот на „Дуле и Коки“.

Во нивниот музички концепт, инструментите имале и симболична улога: Дуле со гитарата и гласот, Коки со виолината. Два различни карактера и два различни музички израза што се надополнувале и создавале препознатлива целина.

Сепак, за да се раскаже сосема прецизно зошто како дете ја избрал токму виолината, кој прв му ја всадил љубовта кон музиката и дали изборот бил негов или бил поттикнат од семејството, потребна е конкретна автобиографска изјава од Коки. Не би било коректно да се измисли име на човек, семеен спомен или детски настан што не е потврден во достапните извори.

Она што е несомнено е дека изборот на виолината подоцна ќе се покаже како еден од најважните моменти во неговиот живот: токму таа ќе го направи препознатлив и ќе стане дел од насловот на песната што ќе го одбележи неговото име за сите времиња.

Дуле – другарот од детството со кого ја испиша најубавата музичка приказна

Приказната за „Дуле и Коки“ не започнала на фестивалска сцена, ниту во некое познато музичко студио. Таа започнала уште во детството, во Штип, кога Никола Јанков и Душан Љубисављевиќ станале другари и почнале да ја откриваат музиката заедно. Со Дуле се познавале уште од основно училиште. Заедно настапувале во оркестарот при Пионерскиот дом, учествувале на приредби и претстави, патувале како извидници низ Македонија и поранешна Југославија, а особено ги паметеле летата поминати во извидничкиот центар во Охрид.

Таму, покрај логорските огнови, двајцата често биле во центарот на вниманието. Едниот со гитарата, другиот со виолината – комбинација што уште тогаш привлекувала внимание и навестувала дека нивното другарство е тесно поврзано со музиката. Подоцна се запишале и во средното музичко училиште, каде што нивната заедничка страст добила посериозна форма.

Тоа е важен дел од приказната за Коки: Дуле не бил случаен партнер што го запознал на почетокот на кариерата. Бил човек со кого ги делел годините на растење, првите музички искуства и соништата за нешто повеќе од настапи пред познатите во родниот град.

Нивните карактери, според спомените на Коки, биле различни, но токму тоа придонесувало за нивната музичка хемија. Дуле бил харизматичен, непосреден и сигурен во контактот со публиката, додека Коки бил поповлечен, но со виолината внесувал поинаква боја и енергија.

Години подоцна, Коки ќе го опише нивното партнерство како однос во кој и двајцата имале свое место, без потреба постојано да се менуваат или да се надмудруваат. Нивната блискост се гледала и надвор од сцената, во заедничкиот живот во Скопје, во заедничките патувања, долгите вечери и многубројните анегдоти од настапите.

Од штипските локали до Скопските ноќни клубови и двајца музичари на кои не им требал голем оркестар за голема журка Уште во средношколските денови, Коки и Дуле почнале посериозно да настапуваат по штипските локали. Во тоа време музиката во живо била важен дел од ноќниот живот, а музичарите што знаеле да ја почувствуваат публиката можеле да станат омилени без големи рекламни кампањи, видеоспотови или медиумска поддршка.

Еден од локалите што останале дел од нивната приказна бил „Скорпион“, кој го имал Дуле. Коки раскажувал дека таму му помагал и зад шанкот, а кога ќе посакале да засвират, ги земале виолината и гитарата и атмосферата веднаш се менувала.

Токму ваквите настапи им помогнале да го развијат она по што подоцна ќе бидат познати – способноста да направат голема забава со минимален број инструменти. Но, зошто дуо, а не цела група?

Нивната формула била едноставна, но многу ефикасна. Дуле можел да ја води песната со гитарата и гласот, додека Коки ја надополнувал мелодијата со виолината. Не им биле потребни голема бина, сложена сценографија или десет музичари зад нив. Нивната најголема предност била непосредноста.

Можеле да се приспособат на атмосферата, да прифатат музички желби од публиката и да го сменат репертоарот во зависност од расположението во локалот. Коки подоцна раскажувал дека ако некој им побарал песна што не ја знаеле, ја подготвувале и на следната свирка ја изведувале. Така дури и помалку познати песни добивале нов живот и станувале барани кај публиката.

Со таков пристап, тие постепено ја надминале локалната популарност. Следниот логичен чекор бил Скопје.

Според Коки, нивната приказна во главниот град започнала во 1993 година. Доаѓањето во Скопје значело нова публика, поголема конкуренција, повеќе можности, но и потреба повторно да се докажат.

Во Скопје не пристигнале како веќе оформени музичари. Тие биле двајца млади изведувачи од Штип што требало да најдат свое место во престолнината. Она што го имале со себе биле талентот, репертоарот, инструментите и искуството од штипските локали. И токму тоа било доволно за да започнат да создаваат своја публика што ќе ги следи со години.

Скопските ноќни забави – феномен што ја одбележа една генераци Ако „Виолина и гитара“ им го донесе националното признание, тогаш настапите во скопските локали ја изградија нивната вистинска репутација како мајстори за забава.

Во текот на деведесеттите, а потоа и во годините што следуваа, „Дуле и Коки“ станаа синоним за ноќен живот, жива музика и забави на кои песните се пееле во еден глас. Нивните настапи не биле само концерти во класична смисла. Тоа биле долги музички дружења во кои границата меѓу изведувачите и публиката речиси исчезнувала.

Тоа било едно поинакво Скопје, во кое ноќниот живот бил распространет низ повеќе населби, а нивните настапи биле многу посетени. Кога свиреле тие, публиката знаела каде се случува добрата забава.

Само во Градскиот трговски центар настапувале на дваесетина различни локации. Тоа доволно зборува за нивната активност и за ширината на кругот во кој се движеле.

Она што ги издвојувало од многу други изведувачи било тоа што публиката не ги доживувала како недостижни ѕвезди. Тие биле блиски, достапни и подготвени да свират за луѓето што ги барале. Можеле да започнат со една песна, а вечерта да ја продолжат со цел репертоар што се менувал според желбите на присутните.

Коки го опишал и нивниот однос со Дуле со зборовите дека биле заедно и кога немале речиси ништо и кога имале сè. Во нивната приказна имало и финансиски тешкотии, и големи настапи, и периоди на неизвесност. Успехот не дошол преку ноќ, туку се градел со многу работа и постојано свирење.

За многумина што растеле во тоа време, „Дуле и Коки“ не се само музичко име. Тие се поврзани со првите излегувања, младешките љубови, родендените, студентските денови и ноќите што завршувале во раните утрински часови.

И токму затоа нивните песни продолжиле да се слушаат и откако времето на најголемата клупска популарност поминало.

1996 година – „Виолина и гитара“ и победата на „Макфест“

Постои момент во кариерата на многу музичари што ја менува нивната професионална судбина. За Коки и Дуле тоа бил настапот на „Макфест“ во 1996 година.

Двајцата штипјани, кои веќе имале изградено публика преку настапите во локалите, се појавиле на фестивалската сцена со песната „Виолина и гитара“. Наместо да останат само имиња познати на посетителите на кафеаните и дискотеките, тие добиле можност да се претстават пред многу поширока публика. И го направиле тоа на најдобар можен начин – ја освоиле првата награда.

Песната ја потпишуваат двајца автори што одиграле важна улога во нејзиниот успех. Музиката и текстот се дело на Александар Митевски, додека аранжманот го направил Валентино Скендеровски.

Особено интересна е приказната за нејзиното создавање. Скендеровски раскажувал дека Коки и Дуле дошле во неговото студио како другари на неговата сестра и му зборувале за своите свирки по кафеани. На почетокот не бил сигурен што точно очекуваат од него, но потоа се согласил да работат на песна наменета за нивниот специфичен стил. Според неговото сеќавање, првичната идеја не била нумерата да се пријави на „Макфест“.

И текстот има своја приказна. Александар Митевски го напишал враќајќи се со такси дома по една од многубројните свирки на дуото. Тој бил нивен близок пријател и редовно ги следел нивните настапи, па добро ги познавал нивниот жаргон, начинот на изразување и атмосферата што ја создавале. Токму таа непосредност влегла и во песната.

Резултатот бил композиција што не звучела како обид двајца локални музичари да се претстават во некој туѓ стил. Напротив, песната звучела како тие самите – непосредно, весело, препознатливо и со музички спој што совршено одговарал на нивниот настап.

Победата во Штип имала и посебна симболика. Тие триумфирале во родниот град, на фестивалот што го следеле уште како деца. За двајцата музичари, тоа било остварување на сонот.Но вистинскиот успех на „Виолина и гитара“ се покажал дури во годините што следувале. Песната не останала само фестивалски хит. Таа продолжила да се пее на забави, свадби, прослави и концерти, станувајќи една од препознатливите песни на македонската популарна музика.

Три децении подоцна, токму таа композиција е во центарот на јубилејниот концерт на Коки.

Хитовите, албумите и обидот за освојување на регионалната сцена

По триумфот на „Макфест“, „Дуле и Коки“ веќе не биле само штипско дуо со добра репутација. Тие станале едно од најпрепознатливите музички имиња на домашната забавна сцена.

Нивниот репертоар постепено се проширувал, а со него растела и листата на песни што публиката ги барала на настапите. Меѓу најпознатите се:

„Виолина и гитара“

„Марама“

„Мене место не ме фаќа“

„Колку треба да се плати“

„Не ми е денот“

„Залудно е да се напијам“

„Дај ми шанса“

„Некои момчиња не признаваат“

Овие песни ја покажуваат ширината на нивниот репертоар – од препознатливи, разиграни композиции до љубовни и боемски теми што особено добро функционирале во живо. Според медиумските осврти, дуото во текот на заедничката кариера извело и создало повеќе од 50 композиции.

Особено место во нивната дискографска приказна има „Марама“. Песната станала еден од нивните препознатливи хитови, а со неа дуото остварило успех и надвор од Македонија. На меѓународниот поп-фестивал во Зрењанин, Србија, ја освоиле победата според одлуката на стручното жири.

Нивната амбиција не завршувала со домашниот пазар. Природно било музичари со толку голема публика да размислуваат и за поширока регионална афирмација. Србија била особено логична дестинација поради заедничкиот јазик на голем дел од репертоарот, поврзаноста со поранешниот југословенски музички простор и блискоста на публиката со ваквиот тип музика.

Во приказната за дуото се споменуваат и обиди за пробив на бугарскиот пазар. Сепак, достапните биографски осврти не даваат доволно прецизна и меѓусебно потврдена документација за да се наведат конкретни датуми, договори со издавачки куќи, наслови на изданија или обемот на нивниот комерцијален успех во Бугарија. Затоа би било непрецизно да се претстават тие обиди како целосно реализирана странска кариера.

И покрај тоа, фактот што нивните настапи и песни стигнувале и до публика надвор од Македонија покажува дека музичката формула на „Дуле и Коки“ имала потенцијал и надвор од домашната сцена.

Дуле и Коки – различни карактери, една музичка приказна

Кога Коки денес зборува за Дуле, од неговите сеќавања не се издвојува само музичкото партнерство. Тука е и пријателството што траело со години, од детството до зрелоста, со сите подеми и падови што ги носи животот.

Коки го опишал Дуле како човек со посебна харизма, кој знаел како да ја освои публиката. Го паметел како музичар што можел да ја погоди вистинската песна во вистинскиот момент, со гитарата во рацете и глас што допирал до луѓето.

Нивната врска функционирала затоа што секој имал сопствена улога. Дуле не морал да биде Коки, ниту Коки морал да биде Дуле. Едниот ја носел гитарата и вокалот, другиот виолината, а заедно создавале музички идентитет што публиката го препознавала уште од првите тактови.

Со текот на годините, тие поминале низ различни периоди – од настапи во мали локали до голема популарност, од финансиски неизвесности до преполни дискотеки. Коки отворено зборувал и за времињата кога немале многу, нагласувајќи дека со Дуле бил заедно и во најтешките и во најдобрите моменти.

Токму затоа нивната приказна не може да се сведе само на неколку хитови. Таа е приказна за двајца другари што ја претвориле својата блискост во музика, а музиката во заедничка професија и начин на живот.

Болеста на Дуле – тивката трагедија зад сликата на популарноста

Септември 2013 година донел една од најтешките вести за Коки, за семејството на Дуле и за публиката што со години ги следела нивните настапи.

Душан Љубисављевиќ – Дуле починал на 23 септември 2013 година, на 39-годишна возраст, оставајќи зад себе семејство, пријатели, соработници и музика што продолжила да се слуша и по неговото заминување. Медиумските извештаи ја наведуваат тешката болест – канцер на дебелото црево – како причина за неговата смрт.

Последните месеци од животот Дуле бил ангажиран и околу својот ресторан „Доменика“, но паралелно со другите обврски продолжувал да размислува за музиката. Според објавените сеќавања, тој и Коки работеле на нови песни што требало да се најдат на нов албум на дуото.

Тоа ја прави загубата уште потешка: нивната заедничка приказна не била нешто што природно дошло до својот крај по долг творечки циклус. Пред нив сè уште постоеле планови, песни и можности за нови настапи.

За Коки, заминувањето на Дуле значело губење на човекот со кого ја делел речиси целата своја музичка младост, животот и кариерата дотогаш. Но значело и соочување со прашањето што понатаму – како да продолжи да ја работи истата професија, а истовремено да се справува со отсуството на најблискиот соработник.

Во подоцнежните интервјуа Коки отворено зборувал за тоа колку му било тешко повторно да ги пее песните што ги изведувале заедно. Во почетокот не сакал да изгледа како да ја присвојува заедничката приказна или да продолжува без човекот што бил нејзиниот составен дел.

Сепак, со текот на времето сфатил дека музиката што ја создале не му припаѓа само нему или на Дуле. Таа им припаѓа и на луѓето што ја слушале, ги паметеле нивните настапи и со години ги барале истите песни.

„Тајфата“ – ново поглавје по загубата на Дуле

По смртта на Дуле, Коки се соочил со една од најголемите професионални и лични промени во животот. Од музичар што со години настапувал како дел од препознатливо дуо, требало да продолжи како самостоен изведувач.

Одговорот го пронашол во новата соработка со групата „Тајфата“. Со дел од музичарите што денес се поврзуваат со „Тајфата“ веќе соработувале во периодот кога тој и Дуле имале настапи за новогодишни прослави и други свечености. Групата ја опишал како состав од искусни, академски образовани музичари, луѓе што ја сакаат музиката и со кои решил да продолжи да работи.

„Тајфата“ не била само замена за старото дуо. Таа му дала можност на Коки да го прошири својот музички израз, да се потпре на поголем состав и да создаде нова сценска енергија.

Сепак, почетоците не биле едноставни. Публиката го познавала како Коки од „Дуле и Коки“, а многумина ги поврзувале песните со гласот и присуството на Дуле. Тоа значело дека секој нов настап неизбежно носел и споредби со минатото.

Коки морал да најде рамнотежа меѓу две нешта: да го зачува споменот на пријателот и заедничката музика, но истовремено да изгради простор во кој ќе може да се развива како самостоен музичар. Во тој процес му помогнала и поддршката од семејството на Дуле. Продолжувањето не значело бришење на минатото, туку прифаќање дека музичката приказна може да живее и во поинаква форма.

Од естраден музичар до професор по виолина Една од помалку експонираните, но многу значајни страни на животот на Коки е неговата посветеност на музичкото образование.

Покрај сценската кариера, тој го продолжил и своето стручно усовршување, а во интервјуата зборувал дека магистрирал и дека одлучил своето образование и искуство да им ги пренесе на помладите генерации.

Работел како професор по виолина во Државното музичко училиште „Сергеј Михајлов“ во Штип, каде што предавал и на ученици што допрва требало да го откријат својот музички пат. Во разговор за еден медиум истакнал дека е горд на своите ученици и дека сака еден ден да станат добри виолинисти, но пред сè добри луѓе.

Овој дел од неговата биографија открива една поинаква димензија на Коки. За пошироката публика, тој е музичарот со виолината од „Дуле и Коки“. Но за младите што учат кај него, тој е професор кој може да им пренесе знаење, искуство и разбирање за инструментот.

Виолината, која некогаш била неговиот пат кон сцената, така станала и средство преку кое им помага на другите да го пронајдат сопствениот музички пат.

Воедно, професионалното образование и педагошката работа покажуваат дека неговиот однос со музиката не се исцрпува во настапите и популарноста. Тој има и друга улога – да го пренесува знаењето на генерациите што доаѓаат.

Соло кариерата на Коки – меѓу спомените и новите песни

По заминувањето на Дуле, Коки не останал затворен само во минатото. Иако песните на дуото и понатаму се најпрепознатливиот дел од неговиот идентитет, тој со текот на годините продолжил да настапува, да соработува со музичари и да создава нов материјал.

Неговата соло-кариера се развивала низ различни фази. На почетокот доминирала потребата да се продолжи музичката работа по загубата, а потоа постепено се отворал простор и за нови песни, поинаков репертоар и личен музички израз.

Коки зборувал за тежината да продолжи без Дуле, но и за тоа како публиката му помогнала да опстои. Со текот на времето повторно почнал да ги изведува нивните песни, а воедно се обидувал да развива и други музички правци.

Во оваа фаза од неговиот живот, односот кон старите хитови е особено важен. Коки повеќепати нагласил дека „Виолина и гитара“ е песна што се случува еднаш и дека нејзиното значење не може да се повтори со едноставен обид да се создаде нешто идентично.

Тоа е и причината поради која неговата соло-приказна не треба да се оценува само според тоа дали создал хит што ќе ја надмине популарноста на „Виолина и гитара“. Неговиот пат е продолжување на кариерата по една исклучително значајна загуба, но и обид да се зачува сопствениот идентитет како виолинист, изведувач и авторски соработник.

„Пиво 9-то“ – доказ дека приказната продолжува

Еден од поновите моменти во неговата музичка приказна е песната „Пиво 9-то“, промовирана во септември 2026 година.

Песната носи приказна за љубовта, копнежот и животот без реприза, со препознатлив музички израз и текст што ја доловува боемската страна на животот. Самото појавување на нова песна во периодот кога се подготвува големиот јубилеј е значајно. Коки не се враќа само кон песните од деведесеттите, туку и понатаму го гради својот музички каталог.

Тоа е особено важно за изведувач чиј идентитет е толку силно поврзан со еден голем хит и со партнерство што завршило трагично. Новите песни му овозможуваат да покаже дека зад името што публиката го памети постои музичар што и денес има што да каже.

Во едно поново интервју Коки открил и дека има голем број неиздадени песни, доволни, како што самиот навел, за четири албуми. Дали и кога тие ќе бидат објавени зависи од неговите идни планови, но информацијата навестува дека неговото творештво не е исцрпено.

Големиот јубилеј – 30 години „Виолина и гитара“ Во 2026 година се навршуваат 30 години од песната што го променила животот на Коки и Дуле. Три децении по победата на „Макфест“, нивната „Виолина и гитара“ и понатаму е една од песните по кои се препознава македонската забавна музика од деведесеттите.

По тој повод, Коки подготвува голем јубилеен концерт закажан за 14 ноември 2026 година, со почеток во 20 часот, во Македонската филхармонија во Скопје. Според објавените информации, концертот е посветен на 30-годишнината од „Виолина и гитара“, а на него ќе бидат оживеани песните што ги изведувале Коки и Дуле, заедно со пријатели и гости.

За Коки, овој концерт не е само прослава на еден хит или потсетување на старите времиња. Тој е можност повторно да се сретне со публиката што го следела од почетокот, да ги испее песните што ги одбележале нивните животи и да му оддаде почит на пријателот со кого ја изградил својата најпозната музичка приказна.

Коки веќе настапил и на ревијалниот дел на „Макфест“ во 2025 година, каде што ја извел песната „Виолина и…“, посветена на Дуле, и зборувал за емоциите што ги почувствувал враќајќи се на истата фестивалска сцена по три децении. Според неговите зборови, долгите аплаузи биле знак колку публиката сè уште ја почитува нивната заедничка приказна.

Така, концертот во ноември добива уште поголема тежина. Тоа ќе биде вечер во која минатото и сегашноста ќе се сретнат преку песните што ги паметат повеќе генерации.

Коки Јанков – човекот што и покрај се’ продолжи да свири

Ако животната приказна на Коки Јанков треба да се сведе на една линија, тогаш тоа е патот од момчето од Штип со виолина до музичарот што успеал да ја зачува својата професионална кариера и по една од најголемите лични загуби.

Тој почнал со музика уште како дете, а со Дуле го претвориле другарството во едно од најпрепознатливите дуоа на македонската естрада. Заедно ги освојувале локалите, ја освоиле првата награда на „Макфест“, создале песни што станале евергрини и оставиле трага во ноќниот живот на Скопје.

Потоа дошла трагедијата што засекогаш го променила нивниот заеднички пат. Но Коки не дозволил таа да биде и крај на неговата музика. Продолжил со „Тајфата“, настапувал, предавал виолина, создавал нови песни и се враќал на сцените на кои со години го пречекувале како половина од дуото „Дуле и Коки“.

Токму во тоа е суштината на неговата приказна. Тој не се откажал од минатото, но не останал ниту заробен во него. Го зачувал споменот на Дуле преку песните, а истовремено продолжил да го гради сопствениот пат.

На 14 ноември, кога ќе се одбележат 30 години од „Виолина и гитара“, Коки повторно ќе застане пред публиката со музиката што го направила препознатлив. Само што овој пат, зад виолината ќе стојат три децении спомени, пријателство, загуба, истрајност и љубов кон музиката.

А Дуле, иако физички го нема, ќе биде присутен во секој стих и секој рефрен што публиката повторно ќе го запее заедно со Коки.

Зашто некои музички партнерства завршуваат со последниот заеднички настап, но некои продолжуваат да живеат во песните. „Дуле и Коки“ се токму таков случај.