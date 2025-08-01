Кино на отворено во Кисела Вода

И ова лето паркот „Македонија“ кај Домот на културата „Билјана Беличанец“ во Кисела Вода, ќе се претвори во филмска сцена под отворено небо.

Од 21 август, до 24 август, Општина Кисела Вода во соработка со „Киноверзум“ ДООЕЛ Свети Николе, „Кинотека на Македонија“ и Францускиот институт во Скопје ќе донесе богата програма за различни возрасти и вкусови – од анимирани и детски содржини, преку франкофонски и македонски остварувања, до наградувани документарни приказни.

Програма:

21.08.2025 (четврток)

Вечер на „Киноверзум“

20.00 – Игран филм за деца „Бунтовната принцеза“ (синхронизиран на македонски јазик)

21.30 -Филм посветен на Марија Калас – „Марија”

22.08.2025 (петок)

Франкфонска вечер

20.00 Цртан филм „Каламити”

21.30 Игран филм „Повторно родена”

23.08.2025 (сабота)

Македонска вечер

20.00 – Блок краткометражни играни филмови за големи и мали деца „Ракетно моделарство”, „Баскет”

20.45 – Македонски филм „До балчак“

24.08.2025 (недела)

20.00- Анимиран филм за јунаците од светот на Биби „Златната пеперутка”

21.30 – Македонски документарен филм „Медена земја”

фото:плакат