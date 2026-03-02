Ким Кардашијан самата се стави на маки – и требаше ли ова?!

Ким Кардашијан привлече големо внимание на забавата по Оскарите, но многумина забележаа дека едвај можеше да оди во тесниот златен фустан и екстремно високи потпетици.

Речиси целото семејство Кардашијан-Џенер се појави на традиционалната забава по доделувањето на Оскарите, која секоја година ја организира „Венити фер“. Меѓу гостите беа Крис Џенер, Кајли Џенер, како и Ким Кардашијан, која овој пат привлече големо внимание со својата смела модна изјава.

Иако важеше за една од најимпресивно облечените ѕвезди на вечерта на забавата, многумина забележаа дека Ким воопшто не се движеше лесно, а нејзиното одење стана предмет на коментари на социјалните мрежи.

Таа се појави во долг златен фустан на Гучи со долги ракави и блескав ефект, која ја истакнуваше нејзината фигура и совршено се вклопуваше во гламурозната атмосфера на вечерта. Сепак, додека одеше по црвениот тепих, беше очигледно дека има проблем со подвижноста.

Многумина заклучија дека причината е што фустанот е многу тесен, но и поради екстремно високите потпетици за кои се одлучила.

Ким се одлучи за многу посилна шминка отколку што публиката е обично навикната да ја гледа на неа. Особено внимание привлекоа сините контактни леќи и темниот ефект на очите, што му даде на целиот изглед уште подраматичен тон.

