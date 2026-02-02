Кики Лесендриќ на позната пејачка и продал песна за 30 илјади евра

Многу песни на српската естрада се платени „дебело“, а една од најскапите песни ја продаде Кики Лесендриќ на позната пејачка.

Станува збор за најголемиот хит на Ана Неколќ „Ромале, ромали“, за кој таа платила дури триесет илјади евра, а кој се смета и за една од најскапите песни во поп-музиката.

Уште од првото слушање беше јасно дека песната има потенцијал да стане безвременски хит, како што еднаш зборуваше Кики.

– Бев безобразен и тој безобразлук го наплатив. Требаше да го направам целиот албум, но потоа таа се врати на Мили. Бев лут и ја наплатив цената, што беше оправдано – откри Лесендриќ.

фото:instagram printscreen/kikilesendricipiloti