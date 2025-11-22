KIDS DISCO – Предновогодишна детска забава во МКЦ

Во Младинскиот културен центар – Скопје, на 28 декември со почеток во 11:00 часот, ќе се одржи специјално издание на детската предновогодишна забава KIDS DISCO, наменета за деца од 2 до 12 години. Настанот носи современа, возбудлива и безбедна детска забава, инспирирана од традицијата на популарните дискотеки за деца од 90-тите, кои токму во МКЦ имаа свој препознатлив дом.

Идејата за KIDS DISCO се роди од желбата да се врати духот на детското диско од 90-те, што некогаш беше омилено место за забава во Младинскиот Културен Центар. Со оваа иницијатива, сакаме да создадеме модерна верзија на таа магија: сигурна, креативна и незаборавна забава за најмладите, во духот на едно убаво детство. KIDS DISCO Е ОМАЖ НА ЕДНА ТРАДИЦИЈА КОЈА ЗАСЛУЖУВА ДА ПРОДОЛЖИ, ОВОЈ ПАТ СО НОВ РИТАМ И МНОГУ ПОВЕЌЕ БОЈА.

Настанот е креиран во соработка со педагози и детски професионалци, со цел да обезбеди квалитетна, културна и контролирана атмосфера, каде најмладите посетители ќе уживаат во забавна и динамична програма, специјално прилагодена за нивната возраст.

Програма и активности:

Детски DJ со внимателно селектирана музика

Маскоти и интерактивни игри

Професионални акробатски настапи

Аниматори, игри, танци и бројни изненадувања

Face painting и моделирање балони

Безбедносни стандарди и контролирана атмосфера за најмладите

Организаторите истакнуваат дека целта на KIDS DISCO е да се креира модерно, забавно и едукативно искуство, кое ќе ја врати магијата на едно убаво детство, истовремено прилагодено на денешните стандарди на безбедност и креативна анимација.

Редовната цена на билет е 400 денари и истите се достапни преку продажната мрежа на www.kupikarta.com.