Ќерката на Гоца Божиновска го покажа своето ново момче – Повторно среќна по разводот

Пејачката Јелена Вучковиќ, ќерка на Гоца Божиновска, повторно е заљубена и ужива во врска. Шест месеци откако објави дека поминува низ еден од најтешките периоди во својот живот бидејќи се разведува од сопругот Александар, со кого беше во брак 13 години, Јелена Вучковиќ има нов емотивен партнер.

Ќерката на Гоца Божиновска потврди дека е повторно заљубена, но не сакаше да навлегува во детали.

– Вистина е! Среќна сум и задоволна. Не би сакала многу да се задржувам на таа тема сега, дури и немам многу време, но можам да кажам дека е вистина – изјави Јелена за Telegraf.rs.

Зборувајќи за пропаѓањето на бракот, Јелена прво изјави дека нејзиниот сопруг водел „двоен живот“.

– Точно така, се разведувам по 13 години брак. Тој водел двоен живот, живеел со друга жена три години, јас дознав сè. Сè му посветив нему – истакна таа. Се обидов да спасам што можеше да се спаси, но не успеа. Го сакав, сакав да бидам само со него, но еве го. Дури и не работев поради него, сè му посветив нему, а тој бил со други жени – рече тогаш Јелена и додаде:

– Се сеќавам на моментот кога ме насмеа и колку заштитено се чувствував во неговите раце. Но, се сеќавам и на солзите, на ноќите што ги поминав сама прашувајќи се зошто не сум доволна. Секогаш наоѓав изговори за него – можеби беше зафатен, можеби беше уморен, можеби очекував премногу. Но, длабоко во себе знаев дека љубовта не треба да биде ваква. Се надевав дека ќе се промени, но никогаш не се промени. И одеднаш сфатив дека заслужувам мир. Иако имаше јавни шпекулации дека Јелена и нејзиниот поранешен сопруг се на работ на помирување, тоа не се случи и секој од нив си тргна по свој пат.

Foto: printscreen/Instagram/jelenavuckovic1//Youtube/Grand/