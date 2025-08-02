Кеба и официјално стана челн на жирито на „Ѕвездите на Гранд“: „Имам знаење и квалитет“

Фолк пејачот Драган Којиќ Кеба официјално е дел од постојаното жири на музичкиот натпревар „Ѕвезда Гранда“.

Договорот е потпишан, а публиката ќе може да го гледа Кеба во натпреварот од септември, кога започнува новата сезона на оваа шоу програма.

Кеба, кој со нетрпение го очекува почетокот на новата сезона, им се обрати на сите гледачи:

– Ѕвездe Гранда е несомнено голем проект. Тоа не е само музички натпревар, тоа е мост што ги поврзува сите земји од регионот, Европа и светот и брод што плови без музички граници. Би сакал да им се заблагодарам на милионите гледачи кои, врз основа на моето учество во последната серија, ми покажаа безрезервна доверба и наклонетост. Секако ќе го оправдам тоа, а воедно и се заблагодарувам на продукцијата на „Ѕвездe Гранда“ што го препозна ова и одлучи да ми верува да бидам постојан член на екипажот на тој брод – рече Кеба и додаде:

– Се радувам на тоа и сум сигурен дека имам знаење, дека имам квалитет, љубов, волја и фер проценка и дека ќе му покажам на секој натпреварувач на правилен начин во секој момент како да се однесува на правилен начин на нивното прво повисоко скалило на кое биле додека не дошле во „Ѕвездe Гранда“. Сигурен сум. Ветувам – рече Кеба за „Гранд онлајн“.

