Катарина Грујиќ брутално го поткачи Десингерица

Пејачката Катарина Грујиќ изјави дека верува оти раперот Драгомир Деспиќ Десингерица нема кредибилитет да им дава совети за пеење на учесниците на „Пинк ѕвезди“.

Катарина нагласи дека сè уште немала можност да го гледа ниту споменатото музичко натпреварување ниту истиот формат „Ѕвезде Гранда“, и дека полето во кое Деспиќ навистина се разбира е изведбата.

– Десингерица нема кредибилитет кога станува збор за пеење, но има во изведбата. Искрено, немам време да ги следам „Пинк ѕвезди“ или „Гранд ѕвезди“. Кога ќе стигнам, ќе ве изветам и ќе видам. Одлично е што младите луѓе имаат повеќе можности. Какво и да е натпреварувањето што ќе го изберат, сигурно ќе постигнат нешто ако се паметни – рече Грујиќ.

Пејачката додаде дека не ѝ пречи да носи ист стајлиг повеќе од еднаш.

– Добро е познато дека имам над две илјади фустани, чевли и чанти. Носам исти работи неколку пати и немам проблем со тоа. Важно е да можам да го носам истиот фустан дури и по пет години. Секако, постојат стилови што не би ги повторила бидејќи трендовите се менуваат, но сакам да кажам: „На пејачите им е простено“, заклучи Катарина.

фото:Instagram printscreen/katarinagrujic.doll/dragomirdespic_design