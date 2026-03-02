„Како изгледаше во 90-тите“ – Ја препознавате ли познатата Србинка од фотографијата?

Ана Ивановиќ, поранешна шампионка во тенис и омилена на јавноста, се придружи на популарниот тренд на социјалните мрежи „Како изгледаше во 90-тите“. Таа објави фотографии од детството, со што ги воодушеви нејзините следбеници, а предизвикот го започна со зборовите: „Назад во 90-тите?“.

Ана Ивановиќ е спортска икона, но и јавна личност која често привлекува внимание со своите објави. Светските медиуми исто така пишуваа дека таа е најубавата тенисерка на сите времиња.

Родена на 6 ноември 1987 година во Белград, Ана беше многу симпатично девојче на почетокот на 90-тите. На фотографиите што ги сподели, можете да го видите и нејзиниот помлад брат Марко, со кого остана многу блиска. Марко сега е во брак со Драгана Џајиќ и имаат син, Вида.

– Времето навистина лета – напиша Ана со објавата.

Ана Ивановиќ минатата година поднесе барање за развод на Мајорка, по девет години заеднички живот со Бастијан, а во исто време поднесе и барање за алиментација. Се наведува дека поранешните сопружници не сакаат ниту да се сретнат на суд, поради што преку своите адвокати побарале постапката да се заврши што е можно поскоро.

