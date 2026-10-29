Јована Јоксимовиќ за првпат проговори за отказот: „Си заминав поради непочитување“

Водителката Јована Јоксимовиќ својот професионален пат го започна во далечната 2001 година, а од тогаш до денес ниту еднаш не полекна пред предизвиците на професијата, задржувајќи го препознатливиот професионализам и високите стандарди.

Сепак, иако во текот на кариерата смени неколку од најугледните српски телевизиски куќи, причините поради кои ги напушташе поединечните медиумски куќи главно вешто ги држеше подалеку од очите на јавноста, сè до сега.

Гостувајќи во еден забележан подкаст на каналот „Телеком Србија“, познатата водителка за првпат без двоумење ја отвори душата и откри што ја навело на радикални професионални пресврти. Таа истакна дека ниту една одлука за заминување никогаш не ја сметала за погрешна, напротив – секоја во дадениот момент претставувала најдобра можна опција за нејзиниот понатамошен раст.

– Причините беа различни, секогаш беа различни. Од „Јавниот сервис“ (РТС) си заминав бидејќи некако повеќе не ја гледав својата иднина таму, едноставно дојде до разделување. Од „Пинк“ си заминав бидејќи почувствував дека повеќе немаме што да си понудиме заедно и се разведовме во супер односи, меѓутоа од „Прва“ си заминав од други причини, оттаму си заминав поради непочитување во тој момент и од една страна, поради желбата да работам нешто свое. Така што секогаш причините беа различни, но морам да кажам дека ги донесував тие одлуки во вистинскиот момент. За ниту едно заминување не мислам дека беше погрешно, напротив – објасни Јована.

Во текот на емотивниот и инспиративен разговор, Јована се допре и до горливата тема на денешницата – падот на професионалните и естетските стандарди, како и квалитетот на луѓето кои денес се пласираат на малите екрани. Со своите зборови го допре генерацискиот јаз во сфаќањето на медиумската експонираност:

– Секако дека порано не можеше секој да води програма, но денес навистина мислам дека може секој. Се работи за критериум, иако дури мислам дека критериумот не е низок, бидејќи никој не е на телевизија, а да нема резултат. Тоа е исто така тема. Можеби нашите естетски критериуми и критериуми за елоквентност се целосно погрешни, па можеби некој за мене се запрашал: „Дали е можно таа да е на телевизија?“ Потоа покажав дека тој мисли погрешно. Можеби и луѓето кои денес се на телевизија ќе ни покажат за пет години дека ја научиле работата – заклучи Јоксимовиќ.

Телевизискиот пат Јована го започна во 2001 година на некогаш култната телевизија БК ТВ, каде што се истакна водејќи забележани авторски емисии. Четири години подоцна преминува на Радио-Телевизија Србија (РТС), од каде што во 2010 година, во тандем со својот долгогодишен колега Срѓан Предоевиќ, преминува на „Пинк ТВ“. Таму со огромен успех ја водеа популарната утринска програма „Добро утро: Јована и Срѓан“.

Да потсетиме, по осум успешни години на Пинк, кариерата ја продолжија на Прва српска телевизија. Сепак, во септември 2020 година доаѓа до бурен пресврт. Револтирани од одлуката на менаџментот да спроведе корекции на договорите кои за водителскиот пар беа неприфатливи, побараа отпремнина и споразумен раскин. Бидејќи договор не беше постигнат, Јована и Срѓан поднесоа оставки и ја напуштија Прва по две и пол години работа, со што затворија едно поглавје.

фото:You tube printscreen/k1televizija/ jjovanajoksimovic/