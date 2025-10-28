Јована Јеремиќ го прослави својот 35-ти роденден на оригинален начин – во друштво на своите поранешни партнери (видео)

Водителката Јована Јеремиќ во петокот го прослави својот 35-ти роденден.

Нејзиниот костим, под кој беше целосно гола, стана вистински хит на интернет, а коментарите сè уште продолжуваат да пристигнуваат и по 5 дена.

Водителката Јована Јеремиќ го прослави својот 35-ти роденден на спектакуларен начин – во друштво на нејзините најблиски пријатели, семејство и, што изненади многумина, нејзините поранешни партнери, Воислав Милошевиќ и Драган Станковиќ.

Прославата се одржа во еден белградски ресторан, а атмосферата, судејќи според видеата и фотографиите што ги преплавија социјалните мрежи, беше исполнета со емоции, насмевки и симболика.

Имено, Јована сподели заедничка фотографија на својот Инстаграм профил на која ги прегрнува двајцата нејзини поранешни партнери. Покрај нив тројцата, на сликата се и синовите на Драган, ќерката на Јована, Леа, која ја имаше во бракот со Милошевиќ, и нејзината помлада сестра Милица. Фотографијата брзо предизвика лавина од коментари – многумина ја пофалија зрелоста на Јована и односот што го одржува со своите бивши, додека други беа изненадени од нејзината храброст и отвореност.

Заедно со фотографијата, водителката напиша емотивна порака што ги допре многумина:

– Сите сме едно големо семејство. Најбогатата жена на светот. Моите љубови се моите медали и мојата сила. Двајца мажи кои го обележаа мојот живот до моите 35 години. Мојот прв сопруг Воја и мојот втор сопруг Драган. Големи вистински љубови.

Јована така покажа дека и по раскинувањето, таа сè уште ги почитува своите поранешни партнери и ги смета за важен дел од нејзиното животно патување.

Пред да започне прославата, водителката зборуваше и за тешкиот период што го остави зад себе, нагласувајќи дека нејзиното враќање во живот е симболизирано со мотивот на феникс кој се издига од пепелта:

– Умрев и се преродив, затоа е тука овој феникс. Јас сум волшебничка, затоа дојдов со наметка. Имам одговор за сите оние што ме повредиле во минатото. Еве, ова е света вода од црквата Света Петка, ја излевам за сите оние вештерки што сакаа да ми наштетат! Ниту една магија не е посилна од Јована Јеремиќ! Јас сум најголемата магија, отровот се чува во мали шишиња.