„Јас сум прва каде што се гладува“: Јована Јеремиќ се појави во програма, никогаш послаба

Водителката Јована Јеремиќ неодамна стави силикони, а потоа позираше во бикини и покажа како изгледа месец и половина по операцијата. Таа претрпе големи болки за да го добие посакуваниот изглед, а на Инстаграм се пофали со резултатите.

Овојпат Јована облече елегантни панталони и маичка со романтичен крој, што не е баш својствено за неа.

„Јас ќе бидам прва. Каде што се пука, каде што се гладува, каде што се бори за живот, дури и ѓаволот се плаши“, напиша водителката на Инстаграм.

Јована изјави дека долго време ја посакува оваа промена.

„Јас го направив ова поради себе, многу го посакував. Зошто секогаш кога жена ќе одлучи да направи нешто за себе, околината и малограѓаните гледаат на тоа со осуда? Не гледаат со осуда кога раѓа дете и се подразбира дека таа дои. Јас доев една година и повторно ќе дојам ако Бог ме благослови. Жените кои доеле и чии гради се опуштиле, висат како моите, како палачинка, а тоа го критикуваа на Инстаграм. Јас само направив реконструкција, природните гради ми се четворка. Можете да видите колкави гради имав за време на бременоста, само направив реконструкција. Не секој силикон изгледа како мајмунски задник и фудбалска топка. Моите гради се феноменални, направено е ремек-дело. Ми стави 425 кубика, силна четворка“, кажа Јована за „Пинк“.

Јована неодамна откри и дека одлучила да го намали темпото и бројот на работни денови за повеќе да ѝ се посвети на семејството.

„Не сакам да работам со истиот интензитет како досега и тоа јасно го покажав во оваа сезона. Го вратив петокот кај Сарапа. Јас лично го вратив, на состанокот нè имаше 20 и станав и реков дека повеќе не сакам да работам во петок, едноставно затоа што не можам. Луѓето мора да го разберат тоа. Јас дома сум многу посветена на семејството. На Леа ѝ треба целосно внимание, математика и српски јазик мора да се вежбаат со неа секој ден ако сакаш детето да го изведеш на вистинскиот пат. Сакам уште деца, сакам големо семејство. Сакам и голема кариера, но и да траам. Не можам да терам како маж по три-четири дена, можам, но ќе траам пократко. Затоа го вратив петокот и реков: сабота и недела се мои денови, не сакам повеќе да работам како што работев. Најмногу работев од 14 до 35 години, бидејќи немав никого и морав да се борам за да станам мегаѕвезда“, раскажала Јована Јеремиќ во емисијата „Минско поле со Сања“.

foto: printscreen/instgaram/jeremicjovana