Мегафон во 18 часот, во црквата „Св. Спас“

Изложба по повод 80 години од пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев во Скопје

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Изложба по повод 80 години од пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев во Скопје

Државниот архив на Македонија во соработка со НУ Конзерваторски центар Скопје организира изложба посветена на еден од најзначајните моменти во современата македонска историја: 80-годишнината од пренесувањето на посмртните останки на великанот Гоце Делчев во Скопје.

Државен архив на Македонија

Изложбата ќе биде отворена вечер, во 18 часот, во црквата „Св. Спас“ во Скопје, каде што почиваат посмртните останки на Делчев.

-Заветот на Гоце Делчев, пренесуван низ децениите од неговите соборци, остана трајна обврска за Илинденската организација и за македонската држава: неговите останки да почиваат во главниот град на слободна и независна Македонија. Веднаш по ослободувањето на земјата, соборците и тогашните власти донесоа заедничка историска одлука дека се остварени сите услови за исполнување на овој аманет, со што посмртните останки на Делчев конечно беа вратени во татковината, велат од Државниот архив.

Државен архив на MaкедонијаДржавниот архив на Македонија во соработка со НУ Конзерваторски центар Скопје организира изложба посветена на еден од најзначајните моменти во современата македонска историја: 80-годишнината од пренесувањето на посмртните останки на великанот Гоце Делчев во Скопје.

Државен архив на Македонија

Изложбата ќе биде отворена вечер, во 18 часот, во црквата „Св. Спас“ во Скопје, каде што почиваат посмртните останки на Делчев.

-Заветот на Гоце Делчев, пренесуван низ децениите од неговите соборци, остана трајна обврска за Илинденската организација и за македонската држава: неговите останки да почиваат во главниот град на слободна и независна Македонија. Веднаш по ослободувањето на земјата, соборците и тогашните власти донесоа заедничка историска одлука дека се остварени сите услови за исполнување на овој аманет, со што посмртните останки на Делчев конечно беа вратени во татковината, велат од Државниот архив.

Државен архив на Македонија

Изложбата претставува посебна посвета на историскиот пат на неговите останки, заветот на неговите соборци и зачувувањето на националната меморија.

Изложбата претставува посебна посвета на историскиот пат на неговите останки, заветот на неговите соборци и зачувувањето на националната меморија.

фото:Државен архив на Македонија

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