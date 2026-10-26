Истражување покажа: Кога жената го има главниот збор, партнерите почесто имаат поцврста врска

Кој навистина треба да го има главниот збор во врската – мажот или жената?, прашање кое често се поставува и е дел од многу истражувања.

Иако често се подразбира дека мажот треба да биде оној што ги носи одлуките, односот на моќ меѓу партнерите е многу посложен.

Истражувањата за партнерските односи покажуваат дека врз задоволството во врската влијаат начинот на кој се носат одлуките, меѓусебното почитување и чувството дека двајцата партнери имаат право на глас.

Доминантната сопруга не мора да значи и несреќен брак. Ако партнерите ја прифаќаат таквата поделба на улогите и двајцата се чувствуваат почитувано, нивниот однос може успешно да функционира. Сепак, наметнувањето на сопствената волја и ограничувањето на слободата на партнерот може да доведат до помало задоволство во врската.

На крајот, можеби не е најважно кој го има главниот збор, туку дали двајцата се чувствуваат сакано, почитувано и рамноправно.

Што мислите вие – мора ли во среќниот брак некој да биде главен или сè се сведува на меѓусебен договор?

фото:Magnific