Истражување: 10 професии што најчесто водат кон развод

Одредени професии се поврзуваат со повисокa стапкa на разводи, што често им се припишува на стресот, непредвидливите смени и долгото работно време. Истражувањата покажаа дека вработените во одредени видови работа имаат статистички повисоки стапки на развод. Следат 10 професии со највисок број разводи.

10. Лиценцирани медицински сестри – 47,2 отсто

Лиценцираните медицински сестри се на 10. место, со стапка на развод од 47,2 отсто. Професионалците во оваа област честопати работат долги смени, ноќни смени, вклучувајќи и за викенди и празници. Покрај физичкиот замор, работата вклучува значителен емоционален притисок поради постојаната интеракција со болни пациенти. Комбинацијата од работа во смени, стрес и помалку време минато дома може да ги оптовари љубовните односи.

9. Психијатриски помошници и асистенти – 47,2 отсто

Психијатриските помошници бележат стапка на развод од 47,2 отсто. Нивната работа вклучува грижа за лица со тешки состојби во однос на психо-физичкото здравје. Покрај емоционалниот притисок, работата може да бара и работа во смени, ноќни смени и извршување физички напорни задачи. Ваквите услови го отежнуваат одржувањето на стабилна секојдневна рутина дома.

8. Возачи и придружници во брза помош – 47,3 отсто

Овие професии имаат стапка на развод од 47,3 отсто. Работата во службите за итна медицинска помош вклучува непредвидливи ситуации, висок степен на стрес и справување со тешки повреди и здравствени состојби. Работата во смени, ноќните смени и работата за викенд, исто така, може да го намалат времето што лицето го поминува со својот сопружник. По емоционално и физички напорен ден, може да биде тешко да се најде енергија за семејните обврски и за разговор.

7. Службеници во казнено-поправни установи – 47,5 отсто

Вработените во казнено-поправни установи имаат стапка на развод од 47,5 отсто. Нивната работа може да биде исклучително стресна, бидејќи се одвива во тешка и потенцијално опасна средина. Секојдневното справување со конфликти и кризни ситуации може да доведе до емоционална исцрпеност. Кога на тоа ќе се додадат работата во смени и работата за викенд, приватниот живот се соочува со дополнителен притисок.

6. Работници на погонски машини за пресување – 47,6 отсто

Кај работниците на машини за пресување, стапка на развод од 47,6 отсто. Оваа работа често се одвива во производствен погон, каде што работата во смени и строго дефинираното работно време се вообичаена практика. Ваквиот начин на работа може да го отежне усогласувањето на распоредот со оној на партнерот и семејството. Физички напорната работа и заморот дополнително влијаат врз енергијата што преостанува за приватниот живот.

5. Менаџери во секторот за услуги и лична нега – 47,6 отсто

Овде има стапка на разводи од 47,6 отсто. Менаџерите се одговорни за организирање на вработените, решавање проблеми и секојдневното функционирање на бизнисот. Ваквите позиции може да подразбираат високо ниво на одговорност и притисок. Доколку работата бара долги часови на достапност или непредвидливи смени, одржувањето рамнотежа меѓу работата и приватниот живот станува потешко.

4. Возачи на автобус – 47,8 отсто

Возачите на автобуси имаат стапка на разводи од 47,8 отсто. Работата често вклучува работа во смени, вклучувајќи ги викендите и празниците, а возачите поминуваат долги периоди на пат. Ваквиот распоред може да значи помалку време со партнерот и семејството. Неусогласените распореди и заморот дополнително го отежнуваат одржувањето на секојдневните семејни рутини.

3. Терапевти за масажа – 47,9 отсто

Масерите се меѓу професиите со високи стапки на разводи – со 47,9 отсто. Работата често вклучува ангажман со клиенти во различни периоди од денот, во зависност од закажаните термини. Бројни други фактори, коишто не се поврзани со самата професија, исто така, можат да влијаат врз стапките на разводи. Сѐ тоа може да ја отежне рамнотежата меѓу работните и семејните обврски.

2. Вработени во телефонска продажба – 48 отсто

Вработените во телефонска продажба се на второто место со стапка на разводи од 48 отсто. Нивната работа подразбира голем број разговори со клиенти, често проследени со притисок за исполнување на целите за продажба. Стресот и напорната работна средина понекогаш го отежнуваат одржувањето рамнотежа меѓу работата и приватниот живот. Сепак, статистиката покажува само посредна меѓуповрзаност и не докажува дека работата е непосредна причина за развод.

1. Здравствени работници – 48,3 отсто

На првото место се наоѓаат здравствените работници кои спаѓаат во специфичните категории. Во оваа група спаѓаат, на пр., акупунктуристи, натуропати, педијатри и аудиолози. Стапката на разводи во оваа група изнесува 48,3 отсто. Работните места во здравството честопати вклучуваат високо ниво на стрес, голема одговорност и непредвидливо работно време. Ваквите услови можат да остават помалку време и енергија за личниот семеен живот. (МИА)