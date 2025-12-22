Инди како остатокот од светот: Пејачката се вози со автобус (видео)

Инди вчера привлече големо внимание од медиумите и папараците на аеродромот „Никола Тесла“ во Белград.

Имено, по настапот во странство, пејачката слета на аеродромот „Никола Тесла“ во Белград, а потоа директно се качила во автобусот.

Иако од музичката ѕвезда се очекува да има приватен возач или некој да ја пречека на аеродромот – Инди живее сосема поинаков живот.

Се качи во автобусот, се смести, а потоа го отвори ранецот со грицки.

Медиумите и папараците присутни го забележаа овој момент, а луѓето на социјалните мрежи не престануваат да коментираат за виралните снимки.

Foto: printskrin Instagram srbija_showbizz / Indira Aradinović Indi