„Имам свои причини“: Саша Ковачевиќ проговори за раскинувањето на пријателството со Емина Јаховиќ

Емина Јаховиќ неодамна одржа концерт во Сава Центарот, чии снимки сè уште се вирални на социјалните мрежи, а публиката постојано коментира колку е воодушевена.

Емина покани пејачи со кои има изведено дуети како гости на концертот, а меѓу нив не беше Саша Ковачевиќ, со кого ја сними хит-песната „Још ти се надам“ пред 15 години, која сè уште се слуша.

Пејачот сега откри зошто не се појавил на концертот на својот колега Јаховиќ, иако наводно бил поканет. Откако новинарот изјавил дека ја примил поканата, но не ја прифатил, Саша кратко коментирал: „Ви благодарам за вашиот одговор, дадовте убава изјава. Немам што да додадам, не сакам да кревам премногу врева околу тоа… Имам свои причини. Да ги наречеме деловно-приватни“, изјавил Ковачевиќ за Телеграф.

Кога го прашале како е можно, како некој што никогаш не држел лутина кон своите колеги, овој пат да не се појави, тој додал:

„Ниту денес не држем лутина кон никого и како што можете да видите, се трудам да бидам господин, каква и да е приказната… Ова не е прв пат.“

Тој исто така истакна дека Емина е секогаш добредојдена на неговите настапи: „Секако, таа е секогаш добредојдена. Имаме прекрасна песна заедно што трае веќе 15 години. Мило ми е што е сè уште жива по толку време – тоа е најголемо задоволство и за неа и за мене.“

Foto: printscreen/Instagram/Saša Kovačević/Emina Jahović