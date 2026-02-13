„Им треба простор на младите, се повлекувам од сцената“: Стоја изненади со својата одлука

Пејачката Стојанка Стоја Новаковиќ отворено проговори за своите планови и откри дека размислува да се повлече од сцената.

Искрена како и секогаш, Стоја нагласи дека ќе продолжи да снима нови песни, но дека повеќе не планира да настапува.

– Едвај чекам да одам и да се оладам од шоу-бизнисот и планирам наскоро да престанам да пеам. Ќе има нови песни на YouTube, но настапи не верувам – рече Стоја и додаде:

– Не сум уморна, само треба да им дадеме простор на младите луѓе, да бидат видени, да заработуваат пари и да се дружат со публиката. Секогаш го велам тоа, па ете. Ќе се обидам повеќе да уживам. Не ме интересира популарноста, толку многу работев.

Како што вели, не планира ниту да организира концерти.

– Ја сакам мојата публика, не планирам концерти. Можеби сум исклучок, но тоа не ме интересира. Никогаш не сум се обидела да бидам во центарот на вниманието, секогаш сум била скромна, горда сум на моите години – рекла Стоја, пренесува Блиц.

Foto: printscreen/instgaram/nportal.rs