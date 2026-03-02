Гвинет Палтроу без гаќички на Оскарите (видео)

Гвинет Палтроу избра ризична облека за Оскарите, а тоа речиси доведе до нешто повеќе од само незгодни фотографии.

Познатата актерка Гвинет Палтроу се појави на 98-то доделување на наградите „Оскар“ во театарот „Долби“ во Лос Анџелес по 11-годишна пауза, а нејзиното доаѓање предизвика лавина од коментари.

Таа прошета по црвениот тепих во свилен фустан од „Армани“ со странично изрезчено деколте кое беше покриено со тил, а на прв поглед беше јасно дека актерката не носи долна облека, барем не класична.

Исто така, имаше момент во текот на вечерта кога речиси се случи катастрофа, при што актерката покажа повеќе отколку што требаше.

Во еден момент, таа се врати во ходникот, предизвикувајќи нејзиниот фустан да се крене од напред, а поради лесниот материјал, речиси покажа премногу.

Gwyneth Paltrow is breaking the internet after suffering an embarrassing wardrobe malfunction at the Oscars pic.twitter.com/xx8boOvJle — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 16, 2026

Смелата комбинација ја истакна нејзината витка фигура, но гледачите не пропуштија ништо друго – иако се обидуваше да се насмевне додека позираше за фотографите, забележливо беше дека едвај можеше да го помрдне лицето.

X беше преплавена со коментари дека е „едвај препознаена“ и дека „добила ново лице по 11 години“, а многумина ја критикуваа за прекумерна употреба на ботокс.

