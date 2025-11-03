Ѓорѓе Давид за Цеца и ситуацијата во Велес: „Македонската јавност престрого и однапред ја осуди“

Во финалето на Купот на европските шампиони, „Црвена Звезда“ ќе се бори против грчкиот Панатинаикос во Белград. Рокерот Ѓорѓе Давид исто така присуствуваше на овој настан, кој е од исклучително значење. Токму таму, Ѓорѓе Давид дал изјава за Телеграф, а покрај спортот, зборувал и за својата колешка и пријателка Цеца Ражнатовиќ, со која е судија на музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“.

Рокерот коментираше за ситуацијата што Цеци ја доживеа за време на настап во Македонија, кога ѝ беше дадено бугарско знаме, кое потоа таа го крена, а публиката реагираше на тоа. Давид ѝ даде јавна поддршка:

– Слушнато и видено, многу ми е жал, само ќе кажам дека Цеца, заедно со мене, ако тргнеме само од ова натпреварување во кое сме, „ Ѕвездите на Гранд“, е некој што направи многу сериозна експанзија на македонски талентирани деца и млади кога е во прашање Македонија. Предизборната трка е моментално во Македонија, знам дека во меѓувреме, за многу краток временски период, односите што не беа добри меѓу Бугарија и Македонија, сега се некаде на работ. Го знам ова затоа што сум во автомобилот нон-стоп, знам што се случува во секоја новоформирана држава. Од онаа голема држава, тие порано беа републики, јас сум доволно стар, доволно сум стар, па паметам – рече Ѓорѓе Давид и додаде…

– Мора да разберете дека таа е некој што не треба да знае и не е во нејзиниот опис на работата да знае нешто што се нарекува политика на некои соседни земји. Особено затоа што вакви работи се случуваат овде. Сите сме фокусирани на Србија и нашите градови. Мислам дека македонскиот аудиториум ја окарактеризира Цеца премногу остро и однапред ја осуди. Дури одат дотаму што велат дека тоа била наместена приказна, дека била подметната, дека го направила тоа за пари. Луѓе, да не си играме игри. Само јас ја сакам Македонија повеќе од Цеца, па таа, па потоа голем празен простор, па сите други. Апелирам до нормални луѓе, до нормални умови. Цеца е некој што ја обожава Македонија, некој што шири љубов. Таа нема никаква злонамерност или намера да повреди некого, ничиј национален интерес, чувства или емоции, го потпишувам тоа – изјавил тој.

View this post on Instagram A post shared by Telegraf.rs (@telegraf.rs)

Foto: print screen/Instagram