Ѓорѓе Давид го напушта жирито на „Ѕвездите на Гранд“?!

Третата рунда менторство и натпреварување на кандидатите во музичкиот натпревар „Ѕвезде Гранда“ носи неочекувани промени, но и нетрпение меѓу тимот.

Новите правила на натпреварувањето и борбата за тимот донесоа конфликти меѓу менторите, а еден од нив се случи меѓу Ѓорѓе Давид и продукцијата.

Иако на почетокот сè изгледаше како шега, Ѓорѓе Давид ја сфати сериозно својата улога како ментор и во „жештината“ на борбата и гласањето, се обрати директно до продукцијата.

– Ќе ѝ кажам само на продукцијата, размислете дали останувам во жирито следната година, од една причина – остро рече Ѓорѓе Давид, а директорот на Гранд веднаш му даде одговор, кој ќе биде познат дури во сабота, 24 јануари во 21 часот.

Како менторка, Дара Бубамара го бранеше Ѓорѓе Давид, а во еден момент за своите колеги рече:

– Мислам дека половина од нив од жирито се тешки будали – остро рече Бубамара.

Забелешката на Давид не ги „допре“ членовите на жирито, особено Драган Којиќ Кеба и Александар Милиќ Милиј, кои ги здружија силите од третата рунда.

Кеба и Мили дури и ја отпеаја хит-песната „Čoban tera ovčice“ за време на шоуто, но се скараа и за други нешта.

– Тукушто остарев три години – се пошегува Мили.

фото:Instagram printscreen/ djordje_david