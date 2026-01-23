Глетката на Никол Шерцингер во бикини е она што на сите ни треба: Пејачката ја разгоре имагинацијата со фотографии од Малдивите

Популарната музичка ѕвезда Никол Шерцингер ги поминува студените јануарски денови на егзотичните Малдиви, а со своите обожаватели сподели заводливи снимки. Таа објави фотографии и видеа на Инстаграм на кои ја покажува својата извајана фигура.

Поранешната ѕвезда на „Пусикет Долс“, Никол Шерцингер (47), ги воодушеви обожавателите со фотографии од луксузен одмор на Малдивите, каде што ужива во романтично бегство со својот вереник, поранешниот шкотски рагби ас Том Еванс (40).

Никол позираше додека се сончаше во базен и пливаше во Индискиот Океан, а привлече внимание носејќи три различни бикини за време на одморот, во кои ја истакна својата затегната фигура.

Парот престојува во ексклузивен одморалиште каде што ноќевањето чини околу 2.700 фунти, а пејачката накратко рече во една од своите објави:

„Терапија со солена вода.“

Никол ја официјализираше својата врска со Том Еванс, голема рагби ѕвезда, во јануари 2020 година. Тие се запознаа во реално шоу, а нивната среќа продолжува до ден-денес. Никол Шерцингер објави во јуни 2023 година дека е запросена и дека се согласила, но официјалната венчавка сè уште не се случила. Дотогаш, нејзините седум милиони следбеници на Инстаграм можат да уживаат во фотографиите од плажа што ги објавува.

Foto: print screen/Instagram/nicolescherzinger