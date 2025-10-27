Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примероци од новата книга “Благосостојба” од Мари Форс во издание на Матица Македонска (2025).

📖 Кратка содржина:

Празничната сезона го обземa Вашингтон, но во Метрополитенската полиција предмет на истрага станува ужасното убиство на почитувана сопруга, мајка и деловна жена, пронајдена врзана и задушена во својот автомобил далеку од дома. Оваа трагедија ја става потполковничката Сем Холанд пред најголемиот предизвик во нејзината кариера. Кој би можел толку немилосрдно да ѝ го скрати животот, оставајќи ја да страда со недели? Одлучна да го реши мрачниот случај пред да започне долгоочекуваната празнична пауза со семејството, таа се соочува со нов предизвик кога второто убиство — овој пат лице што го познава — ја фрла во неизвестност дали воопшто ќе може да ужива во одморот.

Во меѓувреме, сопругот на Сем, претседателот Ник Капуано, се судрува со своето прво големо национално искушение. Принуден да се изјасни за контроверзен проблем, ја презема улогата на водечка фигура на нацијата, чиј спокој е нарушен од последиците на уште еден бесмислен акт на насилство. Истовремено, битката за старателство на близнаците што Ник и Сем ги посвоија по трагичната смрт на родителите, зема замав со сѐ поголема интензивност, фрлајќи темна сенка над престојните празнични случувања. Среде хаосот што ги опкружува, дали Сем и Ник ќе успеат да создадат волшебен Божиќ во Белата куќа?

Придружете им се на Сем, Ник, Скоти, Илајџа, Обри, Алден и Скипи, и верното куче на првото семејство, додека заедно се нурнуваат во празничниот дух и прославуваат Божиќ каков што досега не сте виделе.

Награда:

Добитникот ќе добие една книга“Благосостојба” од Мари Форс, која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.