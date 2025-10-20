Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примероци од новата книга ,,Ќе го најдам клучот“ од Алекс Андорил во издание на Матица Македонска (2025).

📖 Кратка содржина:

Таа ги има решено сите мистерии, но ниту една ваква.

Во канцеларијата на приватната детективка Јулија Старк се појавува неочекуван посетител. На вратата стои еден од сопствениците на успешен семеен бизнис. Предходниот ден, присуствувал на состанок на управниот одбор, а потоа и на свечена вечера на семејниот имот, на северозападот на Шведска. Следното утро, во телефонот наоѓа фотографија од крвав врзан маж, со вреќа преку главата.

Поради алкохолна амнезија, не знае ниту кој е човекот на сликата ниту како фотографијата завршила во неговиот телефон.

Награда: Награда:

Добитникот ќе добие една книга ,,Ќе го најдам клучот“ од Алекс Андорил, која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.