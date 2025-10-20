Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примероци од новата книга ,,Ќе го најдам клучот“ од Алекс Андорил во издание на Матица Македонска (2025).
📖 Кратка содржина:
Таа ги има решено сите мистерии, но ниту една ваква.
Во канцеларијата на приватната детективка Јулија Старк се појавува неочекуван посетител. На вратата стои еден од сопствениците на успешен семеен бизнис. Предходниот ден, присуствувал на состанок на управниот одбор, а потоа и на свечена вечера на семејниот имот, на северозападот на Шведска. Следното утро, во телефонот наоѓа фотографија од крвав врзан маж, со вреќа преку главата.
Поради алкохолна амнезија, не знае ниту кој е човекот на сликата ниту како фотографијата завршила во неговиот телефон.
👉 Како да учествувате?
-
Лајкувајте ја фан страницата на Вистина: facebook.com/vistina.com.mk
-
Во коментар тагнете пријател/ка.
-
Споделете го овој пост на вашиот профил.
✅ Секој учесник може да остави повеќе коментари и да тагне повеќе пријатели (со тоа си ги зголемува шансите за добивка).
📌 Правила на игра:
-
Giveaway-от трае до 27.10.2025.
-
Добитникот ќе биде избран по случаен избор и ќе биде известен во порака од фан страната на Вистина.
-
Наградата не може да се заменува за пари или друг производ.
-
Секој добитник лично ја подига книгата во книжарницата Матица Ексклузив.