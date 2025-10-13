Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примероци од новата книга ,,Без здив“ од Линвуд Баркли во издание на Матица Македонска (2025).

📖 Кратка содржина:

Една ноќ, кога неговата сопруга Бри ќе исчезне од нивниот дом, без да биде повторно видена, луѓето претпоставуваат дека Ендрју сакал да се ослободи од неа, па ја убил. И покрај тоа што полицијата нема доволно докази да отвори случај против него, пријателите и соседите го напуштаат.

Шест години подоцна животот на Ендрју се враќа во нормала, а тој е со нова девојка. Кога неговата стара куќа е срамнета со земја и одново изградена, тој воопшто не е загрижен. Работите течат добро. Но потоа, еден ден, една жена која личи на Бри се појавува на нивната стара адреса, викајќи: „Каде е мојата куќа? Што се случило со мојата куќа?“, пред да исчезне исто толку брзо колку што и се појави.

А кога мрачните сомнежи повторно излегуваат на површина, иднината на Ендрју зависи од откривањето на вистината. треба да остане жив доволно долго, за да открие…

Награда: Награда:

Добитникот ќе добие една книга ,,Без Здив“ од Линвуд Баркли, која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.