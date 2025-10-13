Мегафон

Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

3 мин. читање
Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примероци од новата книга ,,Без здив“ од Линвуд Баркли во издание на Матица Македонска (2025).

📖 Кратка содржина:

Една ноќ, кога неговата сопруга Бри ќе исчезне од нивниот дом, без да биде повторно видена, луѓето претпоставуваат дека Ендрју сакал да се ослободи од неа, па ја убил. И покрај тоа што полицијата нема доволно докази да отвори случај  против него, пријателите и соседите го напуштаат.

Шест години подоцна животот на Ендрју се враќа во нормала, а тој е со нова девојка. Кога неговата стара куќа е срамнета со земја и одново изградена, тој воопшто не е загрижен. Работите течат добро. Но потоа, еден ден, една жена која личи на Бри се појавува на нивната стара адреса, викајќи: „Каде е мојата куќа? Што се случило со мојата куќа?“, пред да исчезне исто толку брзо колку што и се појави.

А кога мрачните сомнежи повторно излегуваат на површина, иднината на Ендрју зависи од откривањето на вистината. треба да остане жив доволно долго, за да открие…

🏆 Награда:
Добитникот ќе добие една книга ,,Без Здив“ од Линвуд Баркли, која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.

👉 Како да учествувате?

  1. Лајкувајте ја фан страницата на Вистина: facebook.com/vistina.com.mk

  2. Во коментар тагнете пријател/ка.

  3. Споделете го овој пост на вашиот профил.

✅ Секој учесник може да остави повеќе коментари и да тагне повеќе пријатели (со тоа си ги зголемува шансите за добивка).

📌 Правила на игра:

  • Giveaway-от трае до 20.10.2025.

  • Добитникот ќе биде избран по случаен избор и ќе биде известен во порака од фан страната на Вистина.

  • Наградата не може да се заменува за пари или друг производ.

  • Секој добитник лично ја подига книгата во книжарницата Матица Ексклузив.

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top