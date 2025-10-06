Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примероци од новата книга ,,Куќата на насипот“ од Даниела Раимонди во издание на Матица Македонска (2025).

Кратка содржина:

Венето.Казадиови се едноставни ,имотни и вредни луѓе.

Меѓутоа на почетокот на 19 век ,еден цигански караван запира во ова селце на реката По а жителите на Стелата се преплашени ,но и меѓепсани со тој чуден свет на бои и несекојдневни обичаи.

Џакомо,срамежливиот и единстевн наследник на Казадиови се заљубува во една од нив,преубавата Циганка со див поглед,Виолка Тоска ,па така ќе зачне поколение на немирни и страсни луѓе. Отогаш сите потомци на ова семејтсво се делат на синооки и русокоси сонувачи кои наликуваат на Џакомо и на рцнооки и црнокоси видовити наследници на вештините на Виола.

Од Акимо решен да ја измери тежината на воздишките ,до Едвиџе која игра карти со прадедо си ,упокоен пред два века, од Аделе, која во потрага по маж стигнува до Бразил,

и нејзината сестра Неве, која кога е среќна ,околу себе шири опојни мириси. Казадиови живеат растрганти помеѓу незапирливата желба да и се спротистават на судбината и опасната навика да ги следи своите соништа.СЕкој од нив до крај го спроведува својот избор,без разлика дали ево љубов или побуна , заглад за правда или волја да се промени светот.

Но пред се му пркосат на страшното пророштво , кое во една молскавична ноќ на Виолка и го откриваат тарот картите…

Сега за семејство кое се протега низ два века ,опфаќајки и важни историски случувања во Италија,од револуционерните движења кои доведуваат до обединување , с е до оловните години на минатиот век.