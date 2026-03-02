Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примерок од книгата „Покајание“ – Кристин Ковал, во издание на Матица Македонска

📖 Колку далеку може да нè одведе вината… и дали прошката навистина може да излекува?

„Покајание“ е моќна и емотивна приказна за љубовта, загубата и товарот на минатото. Роман што ја истражува сложеноста на семејните врски и прашањето дали е можно вистинско простување по трагедија што засекогаш ги менува животите.

Напнато, длабоко и незаборавно читање што долго ќе остане со вас.

🏆 Награда:

Добитникот ќе добие една книга „Покајание“ – Кристин Ковал која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.

👉 Како да учествувате?

Лајкувајте ја фан страницата на Вистина: facebook.com/vistina.com.mk

Во коментар тагнете пријател/ка.

Споделете го овој пост на вашиот профил.

✅ Секој учесник може да остави повеќе коментари и да тагне повеќе пријатели (со тоа си ги зголемува шансите за добивка).

📌 Правила на игра:
Giveaway-от трае до 30.03.2026.

Добитникот ќе биде избран по случаен избор и ќе биде известен во порака од фан страната на Вистина.

Наградата не може да се заменува за пари или друг производ.

Секој добитник лично ја подига книгата во книжарницата Матица Ексклузив.

