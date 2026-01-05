Giveaway на Вистина во соработка со Клуб Матица!

Ви подаруваме примерок од книгата „Афера“ Од Мари Форс, во издание на Матица Македонска (2025).
Награда:
Добитникот ќе добие една книга „Афера“ Од Мари Форс, која може да ја подигне во книжарницата Матица Ексклузив, ул. Ѓуро Стругар бр. 13 (покрај Министерството за финансии). Контакт телефони: 02/3226652 или 02/3221 138.
Како да учествувате?
Лајкувајте ја фан страницата на Вистина: facebook.com/vistina.com.mk
Во коментар тагнете пријател/ка.
Споделете го овој пост на вашиот профил.
Секој учесник може да остави повеќе коментари и да тагне повеќе пријатели (со тоа си ги зголемува шансите за добивка).
Правила на игра:
Giveaway-от трае до 12.01.2026.
Добитникот ќе биде избран по случаен избор и ќе биде известен во порака од фан страната на Вистина.
Наградата не може да се заменува за пари или друг производ.
Секој добитник лично ја подига книгата во книжарницата Матица Ексклузив.