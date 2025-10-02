Ѓани го отпиша Дарко Лазиќ, ја откри причината: „Ме разочара како никој друг“

Пејачот Радиша Трајковиќ Џани откри дека немал никаков глас од Дарко Лазиќ, кој неодамна преживеа сообраќајна несреќа.

Лазиќ се судрил со автобус додека бил пијан, а Ѓани истакна дека му замерил што не го контактирал кога самиот си ја скршил раката додека скијал во Италија.

– Не. Јас ја скршив раката, ни тој не ми се јави. Зошто би му се јавил јас? Искрено… Кога се случи првата несреќа, се држев за него и кога ја скршив раката, бев дома три месеци, никој не дојде да ме види. Тој не дојде. Тогаш бев разочаран бидејќи многу го сакам. Ми беше криво како човек, рече како: „Еве, ќе дојдам, како падна? Не слушнав…“ Не можам да бидам повреден од некој што не го сакам, туку од некој што го сакам… – рече фолк пејачот и додаде:

– Во тој момент не бев разочаран од никого освен од него.

Да потсетиме дека Дарко и неговата сопруга Катарина неодамна имаа сообраќајна несреќа на автопатот кај Генекс, во близина на Белградската арена, додека се враќаа од промоцијата на песната на Тијана Матиќ, сестрата на Катарина, односно снаата на Дарко. Уште позачудувачки е фактот што анализата утврди дека во моментот на несреќата тој имал дури 1,93 промили алкохол во крвта, додека упорно тврдел дека не бил пијан.

