Емотивна средба: Таткото на Карлеуша во јавност по многу години

Пејачката Јелена Карлеуша го искористи своето слободно време за да се сретне со својот татко Драган, поранешен заменик-шеф на Дирекцијата за организиран криминал.

По враќањето од Дубаи, каде што уживаше на одмор со своите ќерки, Јелена се врати на вообичаените работни обврски.

Снимањето на „Ѕвездите на Пинк“ повторно е во полн ек, а меѓу нејзиниот зафатен распоред, пејачката најде време да го види својот татко и да помине неколку опуштени часа во семејна атмосфера.

Јелена и Драган беа видени во ресторан во Земун, каде што позираа заедно.

Карлеуша повторно привлече внимание со својот дискретен, но елегантен изглед – носеше класично црно сако, додека шминката ѝ беше минимална, дополнително нагласувајќи го нејзиниот природен изглед. Драган, од друга страна, беше облечен лежерно, во дуксер, видливо опуштен и расположен.

Foto: printscreen/facebook/Jelena Karleuša