Екс- одбојкарката и сегашна „Онли фанс“ ѕвезда едвај ги задржа мега бујните голи и мокри гради

Заносната спортистка по повлекувањето од професионалното занимавање со спорт се посвети на моделинг, а активна е и на платформа за возрасни.

Поранешната американска одбојкарка Кајла Симонс, која ја носи титулата „најсексапилна одбојкарка на светот“, објави провокативни фотографии во бикини на „Инстаграм“ и предизвика лавина реакции.

Кајла објави фотографии и видео во минијатурно бикини и се пофали со своите заносни облини, а речиси милион следбеници, колку што има, ја опсипаа со комплименти.

На една фотографија позира на софа додека го мести горниот дел од бикинито, кој едвај го покрива нејзиното бујно деколте, на друга ги придржува врвките од долниот дел и го истакнува рамниот стомак и пирсингот на папокот, а на третата…

Со овој потег целосно ги воодушеви следбениците, па многумина ѝ пишуваа дека е „величествен ангел“, „кралица на Инстаграм“ и „најубава дама“.

Откако го прекина професионалното занимавање со одбојка, таа се посвети на моделинг и стана многу успешна и на тоа поле, а кадрите од снимањата, како и од професионалниот живот, редовно ги споделува на социјалните мрежи.

Освен што заработува од моделинг, Кајла е активна и на профилот „OnlyFans“, каде што објавува одбрани фотографии „само за нивни очи“.

фото:Instagram printscreen/kaylasimmmons