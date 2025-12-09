„Едвај се излечи“: Саша Поповиќ се бореше со проблем, неговата ќерка го наследи

Покојниот креативен директор на „Гранд“ Саша Поповиќ еднаш откри дека неговата наследничка Александра го наследила проблематичното лице од него.

Како што постојано истакнуваше, заедно со Лепа Брена, ја посетил познатата пророчица Баба Ванѓа, позната по нејзиното гатање и најавување важни настани за време на неговиот живот.

Иако долго време не сакал да открие што му кажала Ванѓа тогаш, Поповиќ во една прилика споделил дел од тоа искуство, особено она во врска со неговата ќерка Александра.

– Кога бев млад, имав многу мозолчиња. Тоа беше голем проблем и тешко го лекував. Кога имав 37 години, отидов кај Ванѓа, која е слепа, и таа ми рече: „Тие мозолчиња што ги имаш…“ Речиси паднав од столот. „Тие мозолчиња што ги имаш, полека ќе исчезнат кога ќе се роди твоето дете. Сето тоа ќе му се пренесе“ – се присети Саша во една емисија, додавајќи дека со текот на времето се покажало дека Ванга била во право.

Продолжувајќи ја приказната, Поповиќ откри дека и Александра се соочила со истиот проблем.

– Мојата Александра навистина го има истиот проблем и таа го лекуваше. Фала му на Бога, сега наскоро ќе наполни 24 години и сè ќе биде средено. Едвај го излекува – рече Поповиќ.

Foto: print screen/Instagram/sasapopovicofficial/alexx_23p