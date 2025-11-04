Душица Јаковљевиќ во опуштено издание: Фановите воодушевени од нејзините извајани нозе на новата фотографија од салонот за убавина

Водителката Душица Јаковљевиќ повторно го привлече вниманието на своите следбеници со послободна верзија на нејзината објава. На фотографијата што ја сподели, Душица позира во салон за убавина, завиткана само во бел пешкир.

Во преден план се нејзините извајани нозе, но и тетоважите на рамото, кои дополнително го привлекоа вниманието на нејзините следбеници. Малку замислена и опуштена, Душица, судејќи според изразот на лицето, беше подготвена за масажата што следеше.

За потсетување, водителката неодамна за прв пат отворено проговори за проблемите со носот, кои ја принудија да се подложи на седмата операција.

И покрај здравствените предизвици, Душица ја задржува насмевката на лицето и продолжува да го негува својот препознатлив изглед и самодоверба.

Foto: printscreen instagram/dusicajakovljevic