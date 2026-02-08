Драматични снимки од киднапирањето на Даниел Кајмакоски

Сите елитни единици на Министерството за внатрешни работи, Српската антитерористичка служба, Српските вооружени сили и жандармеријата учествуваа во драматичната операција за спасување на пејачот Даниел Кајмакоски.

Синоќешната полициска операција на улицата Караѓорѓева во Белград се претвори во вистинска филмска драма кога возачот на белото Волво XC60 ги игнорираше полициските наредби и забрза до крајни граници. Во меѓувреме, се покажа дека зад сè стои киднапирањето на познатиот пејач Даниел Кајмакоски (43), кој во тој момент беше врзан во возилото.

Како што открива изворот, полицајците се обиделе да го запрат возилото за време на рутинска проверка, но наместо да закочи, возачот одеднаш забрзал.

„Во моментот кога му дале знак да застане, возачот се упатил кон Бранков мост. Беше јасно дека се случува нешто сериозно“, вели изворот на Курир.рс

Бркотницата продолжила покрај Палатата на Србија и Белградската арена, а потоа и на автопатот во правец на Шид.

„УКП, САЈ, жандармеријата, сообраќајната полиција, како и специјалните технички служби веднаш биле вклучени во операцијата. Ова била една од најсложените операции во последно време“, вели изворот за Курир.

Патем, сторителите по кои се трага наводно го врзале пејачот и го возеле во неговиот автомобил, барајќи 20.000 евра. Меѓутоа, кога свртувале кон Рума, Волвото удрил во заштитно рамо. Вооружените напаѓачи го искористиле тој момент и избегале во непознат правец.

„Осомничените очигледно го искористиле тој момент и избегале, а полицијата го пронашла Кајмакоски врзан во возилото, во состојба на шок“, вели изворот.

Полицијата, по наредба на Вишото јавно обвинителство во Белград, сè уште ги бара киднаперите.

Foto: printscreen/instagram/daniel_kajmakoski/192_rs